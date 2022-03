Rimini, domenica 27 marzo inaugura la Fiera della Birra e Mir tech

Eventi

Rimini

| 16:25 - 25 Marzo 2022

Apre in Fiera a Rimini Beer&Food Attraction.

Doppia inaugurazione domenica 27 alla fiera di Rimini di Italia Exhibition Group. In contemporanea aprono Beer&Food Attraction (accesso rivolto esclusivamente agli operatori professionali) e MIR Tech . La prima, alla sua 7ª edizione, è la fiera di riferimento per l’eating OUT, arricchita dalla 4ª BBTech expo e dall’11ª International Horeca Meeting di Italgrob, in calendario fino al 30 marzo (ingresso Ovest, via san Martino in Riparotta). La seconda è invece l’unica manifestazione italiana dedicata all’intera filiera Light, Sound, Visual, Integrated System & Broadcast, che chiuderà il 29 (ingresso Sud, via Emilia).



LA DOPPIA INAUGURAZIONE



MIR Tech sarà inaugurata domenica alle 10.30 in hall sud (Sound Arena) con un convegno dal titolo “la ripartenza dell’entertainment industry nel futuro post pandemia”, un confronto tra addetti ai lavori allo scopo di ricordare ed evidenziare l’importanza di tutta la filiera della musica e degli eventi. Intervengono: Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG, Mattia Morolli, assessore ai Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Transizione digitale, cura e sviluppo dell'identità dei luoghi del Comune di Rimini, Maurizio Pasca, presidente SILB, Giancarlo Innocenzi Botti, presidente Prodea Group SPA, e Fabiana Dadone, ministro Politiche Giovanili (in videocollegamento). Modera Sergio Cerruti, presidente AFI.





Beer&Food Attraction sarà invece aperta da un talk previsto alle ore 11,30 alla Horeca Arena (padiglione A6) cui prenderanno parte oltre a Corrado Peraboni e Mattia Morolli, Antonio Portaccio, presidente Italgrob, Rocco Pozzulo, presidente FIC - Federazione Italiana Cuochi e Alfredo Pratolongo, presidente Assobirra.