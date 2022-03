Volley, Dinamo Bellaria: la U17 Eccellenza piega la capolista Anderlini (3-1)

Sport

Bellaria Igea Marina

| 15:54 - 25 Marzo 2022

La squadra della Dinamo Bellaria Under 17 Eccellenza.

Nel campionato Under 17 Maschile Eccellenza, la Dinamo Pallavolo Bellaria mette a segno una vittoria incredibile e lo fa contro l’imbattuta capolista Anderlini che fino a ieri sera poteva vantare un ruolino di marcia impressionante con 13 vittorie su altrettante gare senza alcun set perso.

Ci hanno pensato i ragazzi di Fortunati-Spiga, tra le mura amiche del PalaBim, a rompere l’incantesimo grazie ad una gara ben interpretata, fatta di tanta grinta e qualità tecnica.

Una partita incredibilmente combattuta sino all’ultimo set, che ha divertito sicuramente i giocatori e il pubblico presente, e che alla fine ha visto trionfare la formazione bellariese per 3-1 con i parziali di (21-25; 25-17; 28-26 e 25-22).

Coach Fortunati inizia con Tamburini G. al palleggio, Frascio opposto, Rossetti e Tuccelli in banda, Nicoletti e Ricci al centro, Rocchi libero. Il primo set parte con la formazione modenese che prova a mettere pressione ai padroni di casa, ma questa volta a differenza dell’andata, la formazione bellariese non molla. Il set procede punto a punto sino al 20 pari per terminare poi a favore dell’Anderlini per 21-25.

E’ il secondo set la chiave di volta del match, set che i padroni di casa, con grande determinazione, vincono nettamente con un parziale di 25-17, facendo segnare il primo set perso alla capolista. Modena è comunque determinata a portare a casa la partita e gioca un terzo set punto a punto sino alle battute finali che sono a favore della Dinamo con un equilibrato 28-26.

Inizia, per Bellaria, l’ultimo set sulle ali dell’entusiasmo verso un risultato tanto inaspettato quanto meritato. E' un set combattuto, ma è ormai chiaro a tutti che sarà la Dinamo la squadra vincente.

Complimenti dunque, alla Dinamo Pallavolo Bellaria che intravede i frutti del buon lavoro fatto sul settore giovanile, che in questo ultimo anno, oltre alle vittorie, ha portato atleti nel giro delle selezioni regionali e nazionali giovanili.