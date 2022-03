Rimini, nuova raccolta a favore dei rifugiati ucraini nei supermercati

Attualità

Rimini

| 15:47 - 25 Marzo 2022

Nuova iniziativa solidale promossa dalla realtà comunale "Mir: Rimini per l’Ucraina" per aiutare i cittadini e le famiglie dell’Ucraina in questo momento di difficoltà.



All’interno dei supermercati del territorio che hanno aderito all’iniziativa verranno allestiti, per la giornata di domani (sabato 26 marzo), dei punti di raccolta dove i clienti, terminata la spesa, potranno donare parte degli alimenti e dei beni di prima necessità acquistati.



Il materiale verrà poi devoluto al ai rifugiati che si trovano a Rimini: in particolare, occorrono generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’infanzia e per l’igiene personale.



Oggi (venerdì 25 marzo) il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano ha donato al centro Mir circa 800 pezzi di formaggio da mezzo chilo l’uno. Attualmente è tutto conservato nelle celle frigorifere messe a disposizione dagli alpini. Un contributo è arrivato anche da parte del mercato ittico (12 cassette di pesce fresco) e la MARR, che ha accantonato pesce per bambini (circa 40+ 89 scatole, bastoncini impanati e non). ll Conad di via Marecchiese ifine sta donando ogni sera l’invenduto che poi viene servito dai volontari di Mir alla famiglie. La macchina della solidarietà riminese è dunque anche in questa occasione a pieno regime.