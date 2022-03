Torna a Bellaria-Igea Marina il format per ragazzi "Siamo nati per camminare"

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:25 - 25 Marzo 2022

“A che gioco giochiamo”, questo il claim con cui il progetto “Siamo nati per camminare” approda da lunedì nelle aule scolastiche. L'Amministrazione Comunale rinnova quindi in questo 2022 il proprio impegno e la propria adesione, in collaborazione con gli istituti comprensivi “Bellaria” e “Igea”, all'iniziativa promossa dal CTR Educazione alla Sostenibilità di ARPAE che coordina la Rete Regionale dei CEAS.



Quest'anno le finalità del progetto sono incentrate sulla valorizzazione del gioco, in particolare quello all'aria aperta. Finalità che verrà perseguita attraverso un percorso pedagogico educativo che chiamerà gli alunni a individuare il proprio gioco di strada preferito, illustrandolo poi a mezzo di una tra diverse forme espressive – scritti come ad esempio filastrocche, oppure video o immagini - che potranno inviare al Sindaco Filippo Giorgetti, utilizzando il materiale che l'Amministrazione metterà a disposizione del personale scolastico.



Al pari dello scorso anno, quando ragazzi e rispettive famiglie sono stati sensibilizzati sulla scelta della passeggiata per il percorso casa-scuola limitando l’uso dell’auto, sono due le settimane di attività previste, ossia da lunedì 28 marzo a sabato 9 aprile; le classi coinvolte nel progetto in questo 2022 sono tutte le primarie e le secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo “Bellaria”, nonchè le secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo “Igea".