Rimini, via i cassonetti dei rifiuti dal centro storico: 4 nuove isole ecologiche interrate

Ambiente

Rimini

| 15:23 - 25 Marzo 2022

Le isole ecologiche.



La Giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione di isole ecologiche interrate nel centro storico di Rimini. Si tratta del terzo lotto che ha per oggetto altre quattro isole ecologiche nelle vie Cornelia, Montefeltro, XX Settembre e Oberdan/Gambalunga, costituite ciascuna da cinque contenitori interrati per la raccolta dei principali rifiuti prodotti in ambito urbano, ovvero: vetro, organico, carta-cartone, plastica lattine e indifferenziato. "Le postazioni interrate saranno posizionate in maniera strategica, nel rispetto delle norme di sicurezza e agibilità e assicureranno comodità di conferimento", spiega l'amministrazione comunale, che aggiunge: "una soluzione che consente anche la riduzione dell’inquinamento acustico-ambientale e il degrado estetico e visivo dovuto alla presenza dei contenitori nelle vicinanze di elementi di pregio storico-monumentale". Al termine dei lavori saranno 14 le isole ecologiche previste nel centro storico



L’intervento avrà un costo complessivo di 456.908 euro, finanziato interamente da Hera Spa, mediante i fondi di remunerazione dalla Tariffa per il Servizio pubblico di Gestione Rifiuti, senza alcun impegno finanziario da parte del Comune di Rimini. La gestione delle isole che verranno realizzate rimane in carico ad Hera, come da convenzione di affidamento del servizio al gestore dei rifiuti, fino a nuovo affidamento del servizio di raccolta.