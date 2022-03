Rimini, quasi 3000 i profughi dall'Ucraina: ma brusca frenata dei nuovi arrivi

Attualità

Rimini

| 15:20 - 25 Marzo 2022

Foto Ansa.

Hanno subito una brusca frenata gli arrivi di profughi provenienti dall'Ucraina a Rimini che rappresenta uno dei territori in cui, in Emilia-Romagna, è maggiore l'impatto dell'emergenza umanitaria dovuta all'invasione russa. Sono 2.994, in base ai dati della Prefettura, coloro che hanno trovato riparo nella provincia romagnola, la maggior parte presso amici o parenti. Di questi, 1.456 sono donne e 1.385 minori. Sono 13 gli hotel che stanno attualmente accogliendo 800 profughi gratuitamente, anche se nelle ultime ore gli arrivi sono calati del 90% rispetto a qualche giorno fa, come confermano dall'associazione di albergatori 'Riviera Sicura' a cui fanno riferimento queste strutture.



A fronte di 200 richieste al giorno di una settimana fa, ora sono 15-20 gli ucraini che si mettono in contatto con gli hotel per una camera. Stenta invece a decollare l'accoglienza dei Comuni della provincia. Nessuno ha aderito alla convenzione con la prefettura. E anche i posti nei Cas, i centri di accoglienza straordinaria, sono fermi a 270, anche se dalla prefettura fanno sapere che se ne stanno cercando di altri. Tra i corridoi dei palazzi istituzionali pesa l'incognita di dove mettere i profughi attualmente ospitati negli hotel se questi non riuscissero più a garantire loro l'accoglierli tra spese e inizio della stagione turistica. I colloqui in prefettura con sindaci e albergatori vanno avanti. Si punta ad un'accoglienza diffusa tra famiglie ed associazioni di volontariato, ma mancano i ristori.