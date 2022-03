Riccione, ottimismo in vista della primavera: "grandi eventi, sarà la stagione del risveglio"

Attualità

Riccione

| 14:51 - 25 Marzo 2022

Foto a margine dell'incontro di questa mattina.



Eventi musicali e teatrali, allestimenti floreali e una campagna di comunicazione mirata per dare massima visibilità alla Perla Verde. A Riccione c'è fermento in vista della primavera e dell'estate, un fermento toccato con mano nell'incontro di questa mattina (venerdì 25 marzo) tra l'assessore Stefano Caldari, futuro candidato sindaco del centrodestra, Simone Bruscia (coordinatore Turismo Sport Cultura ed Eventi) e i rappresentanti delle associazioni di categoria, dei comitati e dei consorzi d'area.



L'amministrazione comunale ha svelato in primis il progetto grafico per il 2022 realizzato dallo studio Luca Sarti: lo slogan è lo stesso, "sotto il sole di Riccione", l'immagine rappresenta un sole con tonalità arcobaleno, geometrie floreali e tinte dai colori vivaci. Allo stesso tempo òa città si colorerà con 40 nuove fioriere multicolori e il posizionamento di due nuove scritte Riccione, in piazzale Roma e in piazzale Ceccarini. L'obiettivo è "rapire l'occhio" del turista, invogliandolo a fare scatti e selfie da postare sui social, dando massima visibilità alla città. Ma per attirare turisti non sono sufficienti il mare e i locali della movida notturna, né la veste esteriore della città: Riccione punta anche su teatro e cultura, in primis inaugurando il 13 aprile, a villa Mussolini, l'attesa mostra Icons di Steve McCurry, fotografo di fama mondiale



Tra Pasqua e il 25 aprile, nella settimana più attesa della primavera, spazio alla danza con due spettacoli originali che escono dai canonici confini teatrali. Nel giorno di Pasqua, domenica 17 aprile, piazzale Roma e viale Ceccarini si trasformano in un vero e proprio teatro dei sogni con ‘Gli alberi a primavera scrivono poesie’, show dalle atmosfere oniriche. Lo spettacolo, a cura di Festi Group con la direzione artistica di Monica Maimone, è un inno al fluire della vita e all’alternarsi delle stagioni in una coreografia di danzatrici e magiche sfere che volteggiano in cielo.



Il 24 e il 25 aprile torna invece a rivivere lo Spazio Tondelli, teatro in cui è in corso un importante intervento di ristrutturazione, con Eden, installazione site specific di uno dei più importanti coreografi italiani, Michele Di Stefano, Leone d’argento per la danza 2014 e Premio Ubu 2019. Nello spazio del cantiere va in scena la rappresentazione tra due persone. Da una parte il performer e dall’altra un singolo spettatore, in una danza di 5 minuti proposta a turni nell’arco delle due giornate.



Domenica 22 maggio si passa al primo grande spettacolo musicale della stagione. Una vera e propria sinfonia eseguita dal vivo in un teatro naturale a cielo aperto. Al tramonto, sulla spiaggia antistante piazzale Roma, l’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro diretta dal maestro Daniele Rossi e Dj Ralf eseguiranno un concerto dove i generi diversi si incontrano e si fondono, con un repertorio contaminato da musica elettronica e classica.



L'assessore Caldari ha evidenziato che per Riccione sarà "una primavera eccezionale con eventi di caratura nazionale" e sarà "La stagione del risveglio dopo tempi difficili". Un plauso, da parte dell'amministrazione, anche al dinamismo dei privati e degli operatori: "saremo al loro fianco, anche

in questa nuova stagione".