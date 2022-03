Maxi truffa bonus facciate, comune di Rimini si costituirà parte civile nel processo

Attualità

Rimini

| 14:28 - 25 Marzo 2022

Finanza.



Il comune di Rimini si costituirà parte civile nel processo sulla maxi truffa da oltre 400 milioni di euro legata al bonus facciate ed emersa da un'indagine dalla Guardia di Finanza. Ieri (giovedì 24 marzo) il consiglio comunale ha infatti approvato all'unanimità l'ordine del giorno della Lega "Rimini si costituisce sulla legalità". Soddisfatto Luca De Sio, consigliere leghista, che definisce la delibera "una vittoria di tutti", in primis però del suo partito, "da sempre attento alla lotta alla criminalità" e del suo gruppo consiliare, "a dimostrazione della serietà del nostro lavoro in consiglio". De Sio rimarca inoltre l'eccezionalità della situazione: "Il consiglio ha approvato un odg della minoranza, peraltro scomodo e non precedente concordato. Si dice essere stato un evento più unico che raro nella storia del nostro Consiglio". Chiosa il consigliere leghista: "A noi interessava il merito, interessava un grido di legalità, a noi interessava e interessa Rimini".