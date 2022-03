Rimini, le attività dal 1 aprile torneranno a pagare il canone sugli spazi esterni

Attualità

Rimini

| 13:35 - 25 Marzo 2022

Rimini Open Space (rendering grafico del progetto).



Il comune di Rimini prolunga fino al 31 dicembre 2022 il progetto Rimini Open Space. I pubblici esercizi potranno così occupare suolo pubblico, ampliando i propri spazi all'esterno dell'attività, fino al 50% della somma della superficie interna dell'esercizio e del suolo pubblico esterno precedentemente autorizzato, nel rispetto delle regole del codice della strada. Ma dal 31 marzo, con la cessazione dello stato di emergenza, i costi del progetto non saranno più rimborsati dal governo. Per cui gli esercenti dal 1 aprile dovranno pagare la Cosap (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), anche se l'amministrazione comunale ha concesso uno sconto del 30%.



Fino al 31 dicembre inoltre sarà mantenuta inoltra la procedura semplificata per chi vuole richiedere la concessione. Per richiederla, sarà sufficiente presentare all’ufficio competente un’autodichiarazione in cui si dovrà dichiarare che l’occupazione rispetti le disposizioni del Codice della Strada e non andrà a collocarsi sugli attraversamenti pedonali, in corrispondenza delle fermate dell’autobus o di passi carrabili, che la stessa non occluderà il libero ingresso nei negozi, nelle abitazioni, nei cortili e che sarà collocata ad almeno 5 metri dalle intersezioni stradali. Le istanze presentate e le concessioni rilasciate saranno poi trasmesse alla Polizia Municipale e all’Ufficio Arredo Urbano per le verifiche e i provvedimenti di competenza.



L'amministrazione comunale porterà in consiglio comunale anche la riduzione del 100% della Tari, per tutto il 2022, sulla parte di suolo pubblico in eccedenza rispetto a quello precedentemente autorizzato e sono allo studio anche ulteriori forme agevolative per le aree esterne operative.



Il sindaco Jamil Sadgholvaad evidenzia che la decisione dell'amministrazione costituisca "una boccata d'ossigeno importante per molte attività e per molti lavoratori che si trovano a fronteggiare un momento particolarmente difficile, soprattutto sul versante dell'industria turistica".



Dalle associazioni di categoria, è parziale la soddisfazione di Gianni Indino, presidente di Confcommercio Rimini. "Era fondamentale ottenere la proroga del provvedimento - spiega - in questa lunga fase pandemica le attività sono state salvate dal fatto dia vere a disposizione gli spazi esterni". Indino rimarca che il provvedimento dell'amministrazione sia stato il frutto di una mediazione, visto che gli esercenti avevano chiesto di mantenere la gratuità del canone. "Torneremo a battagliare - preannuncia Indino - anche se vediamo che da parte dell'amministrazione comunale c'è stato un venir incontro alle nostre esigenze, anche se in parte".