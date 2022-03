Rimini a luglio diventa la patria del fumetto e dell'animazione con tre eventi

Eventi

Rimini

| 12:38 - 25 Marzo 2022

Cosplayer a Riminicomix.



Rimini punta sulla cultura pop, sul mondo dell'animazione del fumetto, riproponendo due eventi di punta del panorama italiano e aggiungendone un terzo al quartiere fieristico. Per il 38esimo anno consecutivo la nostra città ospiterà Cartoon Club, festa dedicata al cinema e alla serialità di animazione che si terrà dall'11 al 17 luglio. Dal 14 al 17 luglio il mondo del fumetto protagonista con Riminicomix, in piazzale Fellini, con eventi musicali, incontri con gli autori e sfilata di cosplayer. L'evento è giunto alla 25esima edizione. La novità per il 2022 è rappresentata dalla nascita di Joy Rimini, il salone dedicato ai games e alla pop culture presso i padiglioni della Fiera di Rimini dal 15 al 17 luglio, una kermesse ineditapromossa da Italian Exibition Group e Fandango Club Creators, in stretta collaborazione con Cartoon Club.