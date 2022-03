Rimini, il sindaco rassicura sulla sicurezza: "i reati sono in calo"

Attualità

12:24 - 25 Marzo 2022

"I reati sono in calo". Esordisce così il sindaco di Rimini Sadegholvaad in occasione del consiglio comunale tematico su Sicurezza e Legalità che si è tenuto ieri (giovedì 25 marzo). Il primo cittadino cita i dati della ricerca del Sole 24 ore che raccoglie le denunce presentate dal 2015 al 2020. "Nel 1998 le denunce di reato in provincia di Rimini furono circa 29mila" dice il sindaco "con una popolazione di poco superiore ai 300mila abitanti. Nel 2019, ultimo anno pre pandemico perché sarebbe facile prendere il 2020 come comparazione, le denunce di reato sono state 19.994 con una popolazione di circa 350 mila abitanti. Provo a sintetizzare: il numero dei residenti è salito del 15 per cento e il numero dei reati denunciati è calato del 30 per cento. Questi sono i dati ufficiali del Ministero dell'Interno e non interpretazioni di questa o quella parte politica."



Nelle stesse tabelle si evidenzia anche un calo dei furti e dei reati predatori.

Il Sindaco non canta vittoria ma segnala l'ottimo lavoro delle forze dell'ordine "la percentuale di scoperta dei colpevoli nel nostro territorio è superiore alla maggior parte di quella registrata nelle altre 106 province del Paese". I numeri, dice il sindaco, sono la migliore risposta a strumentalizzazioni e perplessità "Non possiamo invece chiamare tutto questo sostegno dello Stato e di ogni governo che si è succeduto dagli anni Settanta in poi."



Aumenta anche la propensione alla denuncia "e dunque la saldezza del rapporto fiduciario tra comunità, istituzioni e forze dell'ordine che porta la persona vittima di un reato a avanzare pro attivamente la sua richiesta di giustizia."

Il nostro territorio, afferma ancora il sindaco, è attrattore per la capacità di crerare ricchezza e quindi "I territori ricchi sono ancora più attrattori di fenomeni anche criminali soprattutto quando cresce la povertà e il disagio in molte altre parti di un Paese."



Tra i punti toccati dal sindaco anche quello relativo alla Questura, segnalando che Rimini "vanta" dal dopoguerra gli organici di Polizia permanenti sul territorio "clamorosamente sottodimensionati rispetto alla terza area in Italia per numero di turisti dopo Roma e Venezia". Sadegholvaad ne ha per tutti "non c'è stato governo che abbia dato risposte concrete. Non lo ha fatto il centrosinistra nè tanto meno il centrodestra. Ricordo ad esempio che il ministro leghista Maroni ebbe il coraggio una decina di anni fa di chiedere agli enti locali di pagare il foraggio dei cavalli utilizzati in estate dalle forze di polizia. Ma questo è folklore rispetto a quanto accaduto 7 anni dopo e cioè nel 2018 quando il ministro Salvini ha strappato l'accordo del predecessore Minniti per l'ubicazione della nuova Cittadella della Sicurezza o Federal Building nell'area occupata da quel vero e proprio scempio di Stato che è la vicenda della nuova Questura in via Roma. Abbiamo perso 4 anni e soprattutto l'occasione di potenziare e modernizzare il comparto della sicurezza nella nostra provincia. Pochi giorni fa abbiamo rimesso insieme e aggiornato le pagine di quell'accordo cancellato ancora non si sa bene per cosa. Dobbiamo ripartire da zero e lo abbiamo fatto ancora una volta nella sede prefettizia e cioè dove si riunisce quel Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza che finora è stata la vera, unica, gigantesca barriera nei confronti della criminalità, micro e macro. Lo dico con orgoglio: se i reati calano, se il territorio è sotto controllo, se il turismo- che ha bisogno come l'aria dell'elemento Sicurezza per vivere- continua a garantire occupazione e dignità in un'epoca tra le più dure del mondo si deve guardare dentro ai nostri confini."



Il primo cittadino parla anche della situazione delle baby gang. "È inutile nascondersi che dietro ci sta anche la questione dell'integrazione. Io credo che l'integrazione passi da una relazione che prima di tutto è conoscenza, è partecipazione, è scuola. Non ho la risposta definitiva ma credo che questo tipo di integrazione sia il viatico migliore per governare già a monte la ribellione senza causa di quelle che oggi chiamiamo baby gang."

"Abbiamo chiesto e ottenuto che bel 2022 i famosi rinforzi estivi di polizia arrivino a giugno e non a luglio inoltrato. Ma vista la novità del fenomeno io credo sarebbe opportuna anche qualche strategia inedita che ad esempio vedesse il coinvolgimento delle altre prefetture e questure emiliane.

L'esperienza della scorsa estate ci segnala infatti come frequenti nelle città emiliane i luoghi di residenza di molti dei protagonisti di queste scorrerie da fine settimana. Una collaborazione su scala regionale forse sarebbe un modo per cominciare anche a utilizzare risposte nuove a fenomeni inediti. "





Infine uno sguardo alla situazione economica. Tutte le situazioni contingenti "crisi dei subprime, covid, rincari energetici, guerra sono e continuano ad essere quattro colpi di maglio in sequenza che avrebbero ucciso qualsiasi economia e impresa". Si sperava in una rinascita ora frenata dai venti di guerra. "siamo economicamente e psicologicamente sempre più in affanno". Una situazione che, dice il sindaco, potrebbe far gola alla criminalità. Serve un sostegno concreto alle imprese ed una lotta coraggiosa e ferma contro chi non opera seguendo la legge.



"Sostenere le imprese non vuol dire erogare soldi ma far funzionare rapidamente i servizi pubblici ad esempio. È nelle lentezze della burocrazia e nei suoi labirinti autoreferenziali che si realizzano le condizioni per una entrata in scena magistrale della criminalità organizzata." dice ancora il Sindaco.

"Lì dobbiamo colpire ma poi dobbiamo noi istituzioni essere meno prese dai nostri meccanismi perfetti che ad esempio preferiscono lasciare per 50 anni nel degrado le colonie Marine piuttosto che permettere accordi trasparenti e monitorati con il privato. Oppure le indagini che portano a rilevare ipotesi truffaldine inducono il Governo a rendere ancora più farraginose, fino ad essere inutilizzabili, le misure del 110 Bonus che avevano rilanciato l'edilizia e l'occupazione. È come se non ci togliessimo mai di dosso la cultura del sospetto, quasi preferendo bloccare tutto piuttosto che colpire chi deraglia e chi delinque.

Abbiamo firmato protocolli, sulle imprese, sugli appalti. Li faremo rispettare ma tutta la macchina istituzionale non può continuare a far finta di niente e cioè che favorire l'impresa sana è anch'esso il primo deterrente alla ramificazione mafiosa. Nei prossimi 5 anni chiederò questo ai dipendenti del Comune di Rimini. Questo è la trasparenza. Altri comportamenti non saranno né ammessi né giustificati."