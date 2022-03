Confindustria Romagna, Alessia Valducci delegata all’imprenditoria femminile

Attualità

Rimini

| 11:40 - 25 Marzo 2022

Alessia Valducci.

Alla vicepresidente di Confindustria Romagna, Alessia Valducci, è stata affidata la delega per l’imprenditoria femminile. L’imprenditrice riminese, presidente di Valpharma Group, è la prima donna nella squadra di presidenza dell’associazione. “Ci è sembrato un passaggio logico e naturale – spiega il presidente Roberto Bozzi – con un duplice obiettivo: da un lato dare maggiore voce alle professionalità e alle competenze delle nostre imprenditrici, e dall’altro aumentare la rappresentanza, visto che la vicepresidente Valducci ha anche la delega allo sviluppo associativo”.



“Al di là degli effetti della pandemia, che ha impattato in modo importante anche sull’imprenditoria femminile, resta ancora molta strada da fare per affermare una cultura imprenditoriale di genere – afferma Valducci – nonostante ciò, il nostro territorio è particolarmente dinamico e oggi rappresentiamo imprese rosa non solo nei comparti tradizionalmente a conduzione femminile, come i servizi o l’accoglienza, ma anche nella manifattura, dalla meccanica all’alimentare. Notiamo in particolare una spinta importante dalle nuove generazioni: il Pnrr rappresenta in questo senso un’occasione unica per accelerare la chiusura del divario di genere in Italia. Lavoreremo a un sostegno in tutto il percorso imprenditoriale: percorsi formativi, accesso al credito, nuove competenze, strumenti di welfare e di conciliazione tra vita familiare e lavorativa”.