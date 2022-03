Rimini, viabilità in via Ducale, l'amarezza dei residenti 'noi cittadini di serie b'

Attualità

| 10:57 - 25 Marzo 2022

I residenti del rione Clodio - Via Ducale di Rimini nuovamente sul piede di guerra per la questione viabilità. L'amarezza dei cittadini parte da alcune dichiarazioni fatte dal consigliere Giovanni Casadei durante un'intervista. "L’Amministrazione si è accorta che il tanto ambito "fila a destra" in realtà non può essere attuato, viste alcune lamentele pervenutegli da parte dei cittadini soprattutto durante i giorni di mercato per le code che si formano all’altezza dell’Arco d’Augusto." Si legge nella nota stampa "Apprendiamo ancora una volta con amarezza e delusione che Corso D’augusto e Via Ducale dovranno essere nuovamente sacrificate dovendo costituire inevitabilmente l’alternativa per il traffico monte-mare."



I residenti si sentono "amareggiati e delusi" e cittadini "di serie B". "L’Amministrazione ci ha

rappresentato di volta in volta soluzioni che poi puntualmente ha rinnegato, ritrovandoci oggi al

punto di partenza senza avere una prospettiva di miglioramento della nostra condizione che

ricordiamo doveva essere temporaneo fino alla Pasqua 2020" dicono ancora i residenti.

Il comitato del Rione Clodio Via Ducale chiedono un impegno per monitorare in modo completo i flussi di traffico per "analizzare dettagliatamente in quali orari diurni possa essere riattivata sul Rione Clodio la ZTL che, tra l’altro, era già stata prevista dal 2018 con orari 8.30-12.30 e 16-20 che possono essere compatibili con quelli in cui il Fila a destra funziona!".

"La soluzione più sensata sarebbe re-invertire il senso sui Bastioni Sett.li come in origine (monte-mare) e utilizzare invece i Bastioni Orientali a doppio senso (corsia autobus) per il mare-monte, con marciapiedi e alberi e con a fianco il polmone verde rappresentato dal parco Cervi. Nel confronto via Ducale può contare su una sola corsia, senza marciapiedi, alberi e senza parco."



Il comitato conclude dicendo di aspettare ancora da due mesi un incontro con il Sindaco di Rimini.

"È triste vedere che a seguito di brevi e puntuali lamentele fatte da altri cittadini, l’Amministrazione

è stata subito pronta a modificare i suoi progetti di viabilità mentre noi residenti del Rione Clodio vediamo solo il peggiorare della nostra condizione ogni anno di più".



Il comitato dei residenti afferma inoltre che intende far valere "le proprie ragioni presso le sedi opportune".