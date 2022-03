Coriano, undici postazioni informatiche operative al Centro Giovani di via Piane

Attualità

Coriano

| 09:11 - 25 Marzo 2022

La visita dell'Amministrazione comunale al Centro Giovani.

Sono undici le postazioni informatiche complete che vanno a potenziare il Centro giovani di via Piane.



Su richiesta dell’assessore Giulia Santoni, per le finalità aggregative, educative, ricreative e formative e per consentire lo svolgimento di attività e progetti volti a considerare le competenze informatiche, ormai essenziali, con il livello raggiunto dal digitale in ogni ambito, la Giunta comunale ha deliberato l’assegnazione comprendendo pienamente il bisogno e l’importanza di dotare la struttura di un servizio del genere.



Si tratta, come detto, di 11 postazioni informatiche complete di computer, cavi, monitor, tastiera e mouse. Mercoledì pomeriggio il sindaco Domenica Spinelli, il vicesindaco Gianluca Ugolini e la stessa assessore Giulia Santoni hanno incontrato uno dei referenti del Centro Giovani, Maurizio Migani, prendendo così diretta visione delle postazioni già consegnate ed operative.



Giulia Santoni, assessore alle politiche giovanili: “Sarà “Opto” (ovvero Orientamento Personale per l’Occupazione e la Transizione), il primo progetto che, in collaborazione con la comunità di San Patrignano, partirà nel mese di aprile. Opto si configura come un corso di 30 ore rivolto alla fascia d’età 15-28 anni che aiuterà ragazze e ragazzi a scoprire, riconoscere ed acquisire consapevolezza delle proprie abilità personali e competenze grazie alle quali potersi poi orientare all’interno del mondo del lavoro”.



L’appuntamento è, quindi, per il prossimo 8 aprile alle ore 17:30, presso il Centro giovani, per la presentazione del progetto.