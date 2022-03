Pastore maremmano morde un 40enne, il padre uccide il cane a fucilate

Cronaca

Montescudo-Montecolombo

| 08:20 - 25 Marzo 2022

Un pastore maremmano, foto di repertorio.

Il suo cane aggredisce il figlio e lui lo uccide. E' successo giovedì pomeriggio a Trarivi di Montecolombo dove i Carabinieri forestali, adesso, stanno indagando sulla morte di un pastore maremmano. Per l'uomo potrebbe scattare il reato di uccisione di animale. Il cane, senza spiegazioni, avrebbe morso ad una gamba un agricoltore 40enne provocandogli una profonda ferita.



L'uomo, come riporta il Corriere Romagna, era con il padre e stava lavorando nel terreno di proprietà dei due. Senza nessun preavviso e motivo scatenante il cane sarebbe scattato verso di lui mordendolo. Il 40enne ha cercato di difendersi venendo sopraffatto dall'irruenza del cane. A quel punto il padre ha preso il fucile per difendere il figlio. Ha così sparato contro l'animale uccidendolo. Sul posto sono arrivati i soccorsi e i Carabinieri della Forestale di Morciano. Il 40enne è in ospedale con una profonda ferita alla gamba. Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione l'accaduto.