Calcio, Europeo 2023: San Marino Under 21 cede 4-0 all'Ungheria

| 19:34 - 24 Marzo 2022

Foto FSGC.

Matteo Cecchetti debutta sulla panchina dell’Under 21 di San Marino confermando nove undicesimi della squadra che uscì a testa alta da Ingolstadt, contro la Germania. Rispetto allo scorso novembre, mancano Tani e Franciosi – entrambi indisponibili. Al loro posto, trovano una maglia da titolare Toccaceli e Capicchioni – quest’ultimo al debutto. Un problema in chiusura di riscaldamento nega la panchina a Colonna: al suo posto, come vice De Angelis, viene inserito in distinta Terenzi.

La selezione magiara, farcita di ragazzi debuttanti dal primo minuto in categoria e che vogliono mettersi in mostra davanti agli occhi dell’ex centrocampista di Premier League Zoltán Gera, approcciano con convinzione l’incontro, tanto da sbloccare il punteggio nel corso del quinto minuto. Il triangolo tra Mezei e Tamás porta quest’ultimo ad imbucare per Németh che elude la marcatura di Matteoni e rientra sul destro per trafiggere De Angelis sul palo più lontano. Dopo una fase in cui San Marino registra le distanze in campo e ruba anche diversi palloni, l’Ungheria torna a colpire con le medesime modalità. Azione che sfonda sulla sinistra, dove stavolta è Komáromi a guadagnare la corsia e proporre al centro su Németh che non ha difficoltà a freddare De Angelis da breve distanza. L’attaccante del Genk è il pericolo numero uno per la difesa sammarinese e dopo una bella chiusura in area di Matteoni, è la traversa a negargli la tripletta: incontenibile il suo terzo tempo, che si stampa sul legno a portiere battuto. Il tema del portiere sarà ricorrente, perché al 26’ De Angelis si accascia a terra, invocando l’intervento dello staff sanitario sammarinese. Si scalda Terenzi, fino alle 16:15 certo di doversi sedere in tribuna e trequarti d’ora più tardi chiamato a sostituire l’estremo del San Giovanni che esce tra gli applausi del pubblico ungherese. Per lui una ferita al naso, per la quale è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Nulla di preoccupante per il portiere sammarinese, ma la continua perdita di sangue gli ha impedito di continuare a difendere i pali sammarinesi. Subito determinante, intanto, Terenzi, che respinge di piede un tentativo da dentro l’area di Skribek, filtrato tra le gambe di Tomassini.

La replica di San Marino è affidata ad uno schema da punizione laterale che porta Toccaceli in area di rigore, fermato in corner. Dalla battuta a due, il destro a giro di Ciacci viene allontanato all’altezza del primo palo. Nel frattempo, Kata finisce nell’elenco dei cattivi per un duro intervento a centrocampo. Nel finale di frazione San Marino si fa vedere con continuità nella metà campo opposta, sia su situazioni di palla inattiva che attraverso trame che spesso portano al fallo sistematico dell’Ungheria. I padroni di casa non stanno certo a guardare e da una pressione tardiva sulla trequarti magiara, San Marino è costretto agli straordinari di Matteoni per chiudere su Komáromi. Sull’angolo successivo, però, Iyinbor vince il duello muscolare con Tomassini e arriva a infilare di testa all’altezza del primo palo. Nulla da fare per Terenzi. Prima di tornare negli spogliatoi, bisogna difendere su una punizione dal lato corto: sul pallone lo specialista Mezei per la testa di Mocsi che schiaccia in libertà, spedendo la sfera sopra la traversa dopo un rimbalzo a terra.

Al rientro dagli spogliatoi ci sono due cambi per parte: Pasolini e Contadini rilevano Rosti e Matteoni. I Titani arrivano subito a calciare con Ciacci, che raccoglie una corta respinta della difesa avversaria ma spara alto di sinistro. Buonissimo il piglio con cui i Titani entrano in campo nel secondo tempo, aggredendo alto l’Ungheria e facendosi vedere anche al 52’ con l’apertura di Capicchioni per Contadini – che viene chiuso da Major al momento della battuta a rete. Nella metà campo opposta, preziosa diagonale di Pasolini che arriva a negare il poker ungherese che sembrava ormai cosa fatta sul movimento in profondità di Németh. All’ora di gioco tocca a Tomassini suturare lo sfondamento sul centro-sinistra di Szabó, liberato in area da uno scambio rapido con Németh. Sull’angolo successivo Iyinbor prende l’ascensore, ma spedisce di poco alto sulla traversa.

Poco più tardi, Szendrei – entrato da due minuti – viene ammonito per un fallo da tergo sulla trequarti difensiva. Buona opportunità da piazzato per Moretti, che carica la fiondata spedendo però abbondantemente alto sulla trasversale. Con l’ingresso di Rastelli per Capicchioni, San Marino chiude con la difesa a quattro, rendendosi pericoloso proprio con il neoentrato. Bella giocata individuale di Tosi, che salta un paio di uomini e cerca l’imbucata sulla quale è attentissimo Hegyi, in presa bassa.

Un secondo tempo da applausi viene macchiato a dieci minuti dal termine, quando l’Ungheria trova il punto del 4-0. Neanche a dirlo, sfondando a sinistra con l’indemoniato Komáromi, al secondo assist di giornata. Cambio di passo e qualità che porteranno lontano l’esterno della Puskas AFC, oggi al servizio anche di Major – puntuale nell’inserimento a centro-area per incontrare un pallone solo da scaraventare in rete.

Prima della fine opportunità per Komáromi, che trova le gambe di Tomassini ancor prima dei guantoni di Terenzi. I Titani possono rammaricarsi per quale interessante situazione di palla inattiva, che poteva essere sfruttata meglio. Tutto sommato ed al netto dell’avvio shock, targato Németh, è positiva la prestazione dei Biancazzurrini – specialmente in una ripresa di grinta e coraggio. In chiusura, lavoro per Terenzi che risponde presente sull’incursione di Szendrei, liberato al tiro da un’azione perimetrale. San Marino dovrà ripartire dalla cattiveria agonistica del secondo tempo per affrontare nel migliore dei modi l’incontro casalingo con la Lettonia – fissato per il prossimo 29 marzo al San Marino Stadium.



Il tabellino

Ungheria-San Marino 4-0

UNGHERIA (3-5-2)

Hegyi; Iyinbor, Mocsi, Tamás; Major, Csongvai (dal 46’ Szabó), Mezei (dall’83’ Hidi), Kata (dal 62’ Szendrei), Komáromi; Németh (dal 62’ Horváth), Skribek (dal 46’ T. Kiss)

A disposizione: Vadzelinov, Várkonyi, Radics, Kerkez

Zoltán Gera



SAN MARINO (5-3-2)

De Angelis (dal 30’ Terenzi); Rosti (dal 46’ Pasolini), Tomassini, Matteoni (dal 46’ Contadini), Moretti, Tosi; Toccaceli, Dolcini, Capicchioni (dal 69’ Rastelli); Ciacci, Pancotti (dall’84’ Zannoni)

A disposizione: Santi, Babboni, Valentini, Baldazzi

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Irakli Kvirikashvili (GEO)

Assistenti: David Gabisonia (GEO) e David Chigogidze (GEO)

Quarto ufficiale: Davit Kharitonashvili (GEO)

Marcatori: 5’, 14’ Németh, 44’ Iyinbor, 80’ Major

Ammoniti: Kata, Szendrei

Note: Colonna infortunato nel riscaldamento, sostituito da Terenzi.