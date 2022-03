Basket in carrozzina B, NTS Riviera Wheelchair ritorna alla palestra Carim

Sport

Rimini

| 18:20 - 24 Marzo 2022

NTS Riviera Basket Wheelchair Rimini ritorna tra le mura amiche della Palestra CARIM per la nona e penultima di campionato. Domenica alle ore 15:00 sarà di scena la prima della classe a punteggio pieno: la fortissima formazione bolognese de “I Bradipi Circolo Dozza”.

NTS Riviera Basket Wheelchair Rimini è l’unica formazione contro la quale i bolognesi hanno faticato di più segnando “solo” 59 punti nella sfida casalinga, ma non potranno prendere sottogamba la gita riminese in ottica primo posto in classifica e garanzia playoff promozione dal momento che nell’ultima di ritorno riceveranno in casa NPIC Rieti ed uno scivolone qui a Rimini potrebbe compromettere la loro classifica.

Per quanto riguarda Rimini, ci sarà “solo” la lucida determinazione di continuare sull’onda del successo portando a casa una sontuosa vittoria di prestigio. Poiché mancano solo due gare alla fine della stagione regolare e NPIC Rieti ha superato in entrambe le occasioni NTS Riviera Basket Wheelchair Rimini la nostra formazione non potrà andare oltre il terzo posto.

Così Rimini scenderà in campo e giocarsela fino all’ultimo secondo pronta a dare il 150% per trovare quel successo che i bolognesi hanno sempre negato loro e mettere la ciliegina sulla torta in una stagione comunque positiva che si concluderà la domenica successiva sempre sul parquet della CARIM dove NTS Riviera aspetta numerosi i suoi tifosi a vestire la canotta del sesto uomo in campo.

Ingresso solo se provvisti dei consueti mascherina FFP2 e super green pass secondo il regolamento vigente.