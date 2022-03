Rimini: intascava tassa soggiorno, ancora un albergatore assolto

Cronaca

Rimini

| 08:18 - 27 Marzo 2022

Pagamento tassa di soggiorno, foto di repertorio.

Un altro albergatore riminese è stato assolto, perché il fatto non costituisce reato, dall'accusa di peculato per aver trattenuto 2084 euro di tassa di soggiorno, in riferimento al 2014. L'uomo, un 59enne cattolichino, era il legale rappresentante della società che gestiva un albergo di Cattolica. Mercoledì scorso (22 marzo) si è tenuta l'udienza preliminare davanti al gup Vinicio Cantarini: il fascicolo era stato restituito dal giudice dibattimentale alla Procura per l'esercizio dell'azione penale, mediante nuovo rinvio a giudizio, visto che la Cassazione nel 2019 aveva sancito, in una sentenza, che il mancato versamento della tassa di soggiorno configurasse non il reato di appropriazione indebita, ma il peculato. Una condanna avrebbe dunque portato a una pena di reclusione più alta, fino a 10 anni. Nel frattempo però sono intervenute modifiche legislative che hanno considerato irrilevante, dal punto di vista penale, questa condotta da parte dell'albergatore, che dovrà solamente pagare una sanzione per l'illecito amminstrativo. L'uomo era assistito nel procedimento penale dall'avvocato Paolo Ghiselli.