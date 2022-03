Coppi e Bartali, a Tulett la tappa sammarinese. Dunbar, secondo, guida la classifica

Sport

Repubblica San Marino

| 18:06 - 24 Marzo 2022

Il ciclista britannico Ben Tulett.

È il talento britannico Ben Tulett (Ineos Grenadiers) ad aggiudicarsi la tappa più dura di questa Settimana Coppi e Bartali, quella con partenza e arrivo a San Marino: 147 chilometri e quasi 4.000 metri di dislivello. Tulett, classe 2001, approdato quest’anno alla Ineos Grenadiers, ha tagliato il traguardo in solitaria grazie ad uno scatto sulla salita finale. Ad una manciata di secondi il suo compagno Ed Dunbar, che mantiene la maglia di leader “E-R Vince lo sport - Sidermec”. Terza piazza per lo svizzero Marc Hirschi (UAE Team Emirates).



LA CRONACA Scatti e controscatti dopo il via, finché parte la fuga, con sette uomini: Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Mason Hollyman (Israel Cycling Academy), Tony Gallopin (Trek-Segafredo), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), James Shaw (EF Education-EasyPost), Edgar Andres Pinzon (Colombia Tierra de Atletas) e Andrea Garosio (Biesse-Carrera). A questi si aggiungono poi Antonio Nibali (Astana), Alessandro Monaco (Giotti Victoria), Luca Covili (Bardiani CSF Faizanè) ed Edoardo Zardini (Drone Hopper-Androni Giocattoli). 4’28” il margine sul gruppo al chilometro 56, poi iniziano i giri sul circuito finale di San Marino (18 chilometri l’uno) e il primo ad attaccare è Cattaneo, che dopo alcuni chilometri in solitaria viene raggiunto da Garosio, Gallopin e Shaw, dopodiché cede e si stacca. Il terzetto dei battistrada inizia l’ultimo giro con 19” sul gruppetto dei migliori, piuttosto assottigliato e condotto dagli uomini in maglia UAE Team Emirates e Ineos-Grenadiers. Una volta riassorbiti, davanti resta un gruppetto di dieci atleti a giocarsi il successo: a tre chilometri dall’arrivo attaccano Carr e Dunbar, ai quali rispondono Hirschi e Tulett, con quest’ultimo che piazza lo scatto decisivo a meno di due dal termine e va a prendersi il successo a San Marino e anche la maglia di leader della classifica a punti “Selle SMP” e quella “Felsineo” di miglior giovane.

In testa alla classifica dei gran premi della montagna balza invece Andrea Garosio (Biesse-Carrera), che veste così la maglia verde “SIDI”.



4^ TAPPA MONTECATINI – MONTECATINI, 158.7 KM La quarta tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali è articolata in due circuiti. La tappa prevede inizialmente quattro tornate di un circuito di 14,6 km, imperniato sulla salita del Vico, conosciuta anche come Montecatini Alto. Si tratta di un’ascesa di 2,5 km al 5,4%. Successivamente, al termine del 4°giro, è previsto un circuito più lungo, che non è altro che un’estensione del precedente. Terminato il giro del circuito lungo, la corsa transiterà per la quinta volta sul traguardo di Montecatini Terme dopo 100,3 km; da questo punto mancheranno altri quattro giri del circuito breve per concludere la tappa. Nel corso del 7° giro, al km 118,5, il passaggio in cima alla salita di Vico sarà valido come terzo ed ultimo GPM di giornata. Gli ultimi 5 km di gara si presentano sostanzialmente pianeggianti e su strade in ottimo stato, ampie e caratterizzate da lunghi rettilinei, fino all’ultimo chilometro. Un’ultima curva a 90 gradi a destra immette sul viale d’arrivo, che ha una lunghezza di circa 350 m e si presenta molto ampio e perfettamente rettilineo.



Rai Sport trasmetterà ogni giorno ampie sintesi delle cinque tappe in programma.