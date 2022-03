Gadget aziendali: qual è la loro importanza negli eventi fieristici

Attualità

08:24 - 28 Marzo 2022

I gadget personalizzati sono degli articoli diffusissimi, non a caso in rete ci si imbatte facilmente in e-commerce interamente dedicati ai gadget aziendali come GedShop, ma la loro importanza è massima soprattutto negli eventi fieristici.



In Italia come in molte altre nazioni si organizzano ormai eventi di ogni tipo e la nostra città, Rimini ha una vocazione fieristica consolidata, ecco perché chiedersi quale sia il “ruolo” dei gadget è particolarmente interessante.



Andiamo per gradi, e poniamoci anzitutto la domanda di fondo: cosa sono i gadget aziendali, e perché è utile distribuirli?



Cosa sono i gadget aziendali



Quando si parla di gadget si può far riferimento ad una gamma di articoli estremamente variegata, si spazia infatti da articoli piuttosto semplici, come possono essere penne, portachiavi, accendini e simili, fino ad oggetti dal valore economico non trascurabile, come possono essere occhiali, orologi, cuffie ed altro ancora.

I gadget aziendali hanno in comune il fatto di essere personalizzati con il nome e/o il logo dell’azienda, ciò consente, a chi li guarda, di ricollegarli immediatamente all’impresa in questione.



Perché le aziende distribuiscono dei gadget



Come si può intuire, dunque, la strategia delle aziende di acquistare gadget proponendoli al pubblico anche in maniera del tutto gratuita è legata a finalità di marketing.



Fare un regalo, ovviamente, è sempre un qualcosa di molto gradito a chi lo riceve, ma se l’oggetto in questione viene utilizzato spesso, il medesimo diverrà a tutti gli effetti uno strumento pubblicitario, ecco perché la distribuzione di gadget personalizzati è una strategia di marketing che sa assicurare un ritorno d’investimento davvero altissimo in rapporto ai costi decisamente accessibili.



I gadget possono essere distribuiti nei modi più diversi: alcune aziende li donano ai clienti nei propri punti vendita fisici, aziende che operano tramite e-commerce includono i gadget personalizzati nel proprio packaging e via discorrendo.



L’importanza dei gadget negli eventi fieristici



Come si diceva in precedenza, tuttavia, i gadget hanno davvero un ruolo fondamentale negli eventi fieristici, e il perché è presto detto.



Come noto, le fiere sono degli eventi in cui le aziende appartenenti ad un determinato settore possono presentare i propri prodotti ed i propri servizi ad un pubblico particolarmente interessante: quello che partecipa ad un evento, infatti, non è un pubblico generalista, ma è concretamente interessato a quanto propongono le imprese espositrici.



Le aziende, dunque, devono saper sfruttare al massimo la loro presenza nella fiera, impiegando dei “dialogatori” efficaci e persuasivi che le possano rappresentare in maniera ottimale, ma anche facendo in modo che il pubblico, tra le tante aziende con cui andrà ad interfacciarsi, possa ricordarsi del brand in questione.



Donare un gadget, appunto, può essere un modo ottimale per massimizzare la possibilità che i contatti tra la persona partecipante e l’azienda possano proseguire anche al di fuori dell’evento, fermo restando che, come detto in precedenza, la distribuzione di gadget brandizzati è comunque una strategia di marketing dal grandissimo potenziale.



Nelle fiere, le aziende devono competere anche a livello di gadget



Le molteplici aziende che presenziano ad un evento, ovviamente, devono saper competere anche per quel che riguarda i gadget che vengono distribuiti, alla luce di questo può senz’altro essere una buona strategia quella di spendere delle cifre leggermente superiori al fine di offrire al pubblico degli articoli più accattivanti, o semplicemente di maggior qualità.



Per proporre gadget “efficaci” in ambito fieristico, tuttavia, non è necessario spendere tanto, anzi vi sono alcune tipologie di gadget che pur avendo un prezzo esiguo sanno rivelarsi assai interessanti ai fini del marketing, come è il caso delle shopper.



Le shopper, ovvero delle buste realizzate in materiali così resistenti e durevoli da poter essere considerate delle vere e proprie borse, sono una scelta ottimale sia perché sono sempre utilissime e sono quindi destinate ad essere adoperate nelle circostanze più disparate, sia perché chi partecipa alla fiera può utilizzarle per contenere depliant, cataloghi e anche gadget di altra tipologia, rendendo così ben visibile il logo aziendale in tutta la permanenza nell’evento.