Poggio Torriana, 700.000 euro dalla regione per ristrutturare il municipio

Attualità

Poggio Torriana

| 17:29 - 24 Marzo 2022

Municipio di Poggio Torriana.



Il Comune di Poggio Torriana ha partecipato al bando della Regione Emilia Romagna di rigenerazione urbana 2021, grazie al quale ha ottenuto un finanziamento di 700.000 euro.



"Con tale contributo realizzeremo un importante intervento di riqualificazione, consolidamento e recupero del seminterrato di una porzione del piano terra del Municipio di Poggio Berni", evidenzia l'amministrazione comunale. Sono previsti interventi anche sull’ area in adiacenza al fabbricato e sulla antica ghiacciaia, posta sul retro del Municipio.



Oltre la ristrutturazione e il consolidamento sismico, l’opera ha come obiettivo di destinare un migliore uso delle aree individuate, attivando al loro interno nuove funzioni e servizi con un forte valore collettivo.



L’assessore Franco Antonini ringrazia "gli operatori dell’ ufficio tecnico che insieme al gruppo di progettazione esterno sono riusciti a presentare un progetto ben strutturato, che la Regione ha valutato in modo positivo". "Ora – continua l’assessore - si procederà per la redazione del progetto esecutivo per riuscire entro la fine del 2022 ad iniziare i lavori".