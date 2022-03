Santarcangelo, bene confiscato a mafia diventa alloggio per profughi 

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 17:17 - 24 Marzo 2022

Lo scorso novembre un bene confiscato alle mafie era stato assegnato al Comune di Santarcangelo di Romagna. Si tratta di un appartamento in zona stazione che ora verrà destinato all'accoglienza di quattro profughi ucraini. Sono circa una cinquantina coloro che, fuggiti dalla guerra, hanno trovato rifugio nella cittadina romagnolo. Soddisfatta della celerità con cui è stata affrontata la pratica è la sindaca Alice Parma. "In qualche mese siamo riusciti ad avere la cessione definitiva del bene, cosa non facile in questi casi - spiega -. Quindi credo che il sistema abbia funzionato".



Già prima della guerra in Ucraina, il Municipio aveva pensato a una finalità sociale per l'appartamento a seguito dell'emergenza dovuta alla pandemia. Poi "è arrivato il tema dell'emergenza dell'Ucraina e della guerra. Dei profughi", racconta la prima cittadina. E così, insieme alla prefettura di Rimini, l'amministrazione comunale ha puntato all'attuale soluzione. La gestione "vedrà la partecipazione della cittadinanza" con attività rivolte agli inquilini. "Non sarà un luogo chiuso, ma un luogo aperto alla comunità", assicura la sindaca. Il bene è anche stato candidato a un bando regionale per ottenere finanziamenti da utilizzare per l'arredamento.