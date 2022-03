Rimini Fiera, ripartenza post Covid è ossigeno: per Ieg nel 2021 ricavi in aumento

Attualità

Rimini

| 17:16 - 24 Marzo 2022

Rimini Fiera.



Italian Exhibition Group ha chiuso l'esercizio 2021 con 102,5 milioni di ricavi operativi in aumento di 22,7 milioni (28,4%) rispetto all'esercizio 2020. L’EBITDA 2021 è pari a 21,6 milioni di euro, in aumento di 19,8 milioni di euro. I dati emergono dalla Relazione Finanziaria Annuale 2021 pubblicata dal consiglio d'amministrazione. La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2021 ammonta invece a 105,6 milioni di euro, con una riduzione dell’indebitamento netto di 23,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020.



Nel 2021 Italian Exhibition Group ha incassato 28,2 milioni di contributi a fondo perduto concessi per l'emergenza Covid. Il Risultato del Periodo del Gruppo riporta una perdita di 0,7 milioni di euro, in miglioramento di 11,8 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Il Risultato del Periodo di pertinenza degli azionisti della Capogruppo si attesta su un risultato positivo di 1,6 milioni di euro contro un risultato negativo di -11,3 milioni di euro a fine 2020, in aumento di 13,0 milioni di euro.



La Capogruppo Italian Exhibition Group S.p.A. chiude invece l’esercizio 2021 con ricavi complessivi pari a 72,6 milioni di euro, un EBITDA di 18,0 milioni di euro e un utile di esercizio pari a 1,6 milioni di euro rispetto alla perdita di 12,7 milioni del 2020. I ricavi dei 31 eventi organizzati del 2021 ammontano a 38,5 milioni di euro, in riduzione del 27,4% rispetto all’esercizio precedente, non essendo stata sufficiente la crescita organica e l’effetto “restart” a colmare le perdite degli eventi cancellati.



I ricavi degli eventi organizzati del quarto trimestre 2021 ammontano a 26,0 milioni di euro, in netta crescita rispetto risultati conseguiti nel medesimo periodo dell’esercizio precedente, pari a 7,8 milioni di euro (+18,2 milioni).