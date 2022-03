Riccione, Conte: "Massicci investimenti in spese militari sarebbe ignobile"

Attualità

Riccione

| 17:12 - 24 Marzo 2022

Il presidente del Movimento 5 Stelle.



Il Paese, se si guarda ai temi del lavoro, delle attese per gli interventi sanitari, "non è all'altezza della nostra Costituzione. Non lo è: se oggi invece che intervenire su queste urgenze con investimenti ingenti per aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà noi scegliessimo la strada di investimenti massicci sulle spese militari questa sarebbe per noi, e lo dico forte, una scelta ignobile". Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenuto oggi (giovedì 24 marzo), in videocollegamento con il 17/o Congresso nazionale dell'Anpi. "Se tutto questo oggi si tramuta in un investimento massiccio nelle spese militari sottraendo risorse per la transizione energetica, per la transizione digitale e per una maggiore giustizia sociale - ha aggiunto - diciamolo tutti, i sacrifici che abbiamo fatto sono stati inutili". Ad ogni modo, ha concluso Conte, serve un "ottimismo della ragione, perseguire la giustizia sociale anche se questo compito appare arduo in tempi di sordità diffusa".