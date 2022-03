Parco eolico a Rimini: 'Nessun No, ma le pale siano lontane dalla costa' 

Attualità

Rimini

24 Marzo 2022

Un parco eolico off-shore.



Nei mesi scorsi i Comuni della provincia di Rimini hanno fatto quadrato contro l'ipotesi di un parco eolico off-shore presentata dall'azienda Energia Wind 2000. Una delle precedenti versioni del progetto prevedeva la prima fila di pale a 10 km dalla costa, una distanza troppo impattante per sindaci e operatori turistici. Nei giorni scorsi l'azienda ha fatto sapere di avere disegnato un nuovo layout con i primi piloni a 17 km dalla riva. Il Comune di Rimini si dice perciò ora pronto a valutare la nuova ipotesi. "Una presentazione ufficiale di questa terza revisione non è ancora arrivata in Comune", precisa l'assessore all'ambiente del Comune di Rimini Anna Montini. "La valuteremo con attenzione insieme agli altri Comuni della costa".



"Le prime due proposte avevano delle pale troppo vicine alla costa e quindi con un impatto visivo estremamente elevato", spiega. Ora "sapere che le prime pale saranno a 9,5-10 miglia dalla costa ci fa considerare che potrà essere un progetto valutabile", dichiara l'assessore, la quale specifica che non vi è alcuna preclusione da parte del Comune verso l'idea di un impianto eolico di fronte alle coste riminesi. Piuttosto vi è "un'attenta valutazione". Dopotutto bisogna trovare il modo di "contribuire al raggiungimento di un maggior grado di autosufficienza nella produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili per il nostro Paese", afferma Montini.