Meteo: venerdì temperature fino a 20 gradi, prossima settimana attesa la pioggia

| 16:15 - 24 Marzo 2022

Bellaria Igea Marina (foto Pierluigi Missiroli).

Il fine settimana trascorrerà all’insegna della stabilità e in un contesto che sarà maggiormente soleggiato tra venerdì e sabato, mentre domenica assisteremo ad un aumento della nuvolosità che però non sarà associata a precipitazioni significative. Temperature in lieve calo ma sempre su valori prossimi alla media del periodo.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 24/03/2022 ore: 15:45



Venerdì 25 marzo

Stato del cielo: soleggiato tra mattina e pomeriggio, con velature stratificate in transito dalla sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: senza variazioni significative, con valori minimi compresi tra 5 e 8 gradi, valori massimi generalmente compresi tra 16 e 19 gradi, con possibili locali picchi fino a 20 gradi nell’entroterra.

Venti: deboli, occidentali al mattino e orientali nelle ore pomeridiane, con tendenza a disporsi dai

quadranti meridionali nella sera.

Mare: calmo.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 26 marzo

Stato del cielo: in prevalenza sereno, con tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso della serata a partire dall’entroterra.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in aumento, con valori compresi tra 6 e 10 gradi, massime stazionarie o in locale lieve diminuzione, comprese tra 14 e 19 gradi.

Venti: deboli, occidentali al mattino e orientali dal pomeriggio.

Mare: calmo.

Attendibilità: molto alta.



Domenica 27 marzo

Stato del cielo: molto nuvoloso per nubi stratificate, con parziali schiarite nelle ore serali.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in lieve diminuzione, con valori minimi compresi tra 6 e 8 gradi e valori massimi compresi tra 13 e 15 gradi.

Venti: deboli, occidentali al mattino e orientali dal pomeriggio. Nelle ore pomeridiane fino a moderati tra est e nord-est in Appennino con temporanei rinforzi.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: nuvolosità variabile tra lunedì 28 e martedì 29 con assenza di precipitazioni. Da mercoledì 30 marzo probabile incremento dell’instabilità con precipitazioni che potranno coinvolgere la provincia riminese e risultare localmente a carattere temporalesco. Temperature senza variazioni significative, con valori massimi attorno a 14\16 gradi, in possibile temporaneo aumento giovedì 31 marzo fino a 18 gradi per venti di Garbino.

