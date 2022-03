Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:33 - 24 Marzo 2022

Uno dei due sottopassi rimessi a nuovo.

Con la tinteggiatura finale è stata completata la sistemazione dei due sottopassi di via Adriatico e via Arno, frequentati snodi di accesso al centro cittadino e in particolare all'Isola dei Platani: "un intervento con cui, in vista della bella stagione, abbiamo dato continuità a quelli analoghi condotti negli ultimi due anni in viale Ennio, via Pertini e via Italico", evidenzia l'amministrazione comunale. L'intervento si è svolto in collaborazione con Anthea.