Volley A2 femminile, Omag MT cede in Gara2 al Martignacco (3-1) e perde Coulibaly

Sport

San Giovanni in Marignano

| 14:54 - 24 Marzo 2022

Salimatou Coulibaly.

La OMAG-MT deve rimandare tutto a gara 3 per accedere ai quarti di finale dei Play off. Ceron e compagne dopo aver vinto il primo set, non riescono a difendersi dalla reazione delle friulane che si aggiudicano gli altri tre parziali. Il risultato passa in secondo piano rispetto alla sfortuna. L’infortunio occorso a Coulibaly ad inizio quarto set complica il percorso della OMAG-MT nel finale di stagione. Adesso più che mai si dovranno stringere i denti, tirare fuori il carattere e soprattutto non mollare. Gara 3 si giocherà domenica prossima, 27 marzo, in contemporanea con la sfida tra Mondovì e Olbia che decreterà l’ultimo quarto di finale ancora da stabilire.

IL TABELLINO

ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO – OMAG-MT S. GIOVANNI IN MARIGNANO 3-1

ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO: Ghibaudo 4, Cortella 7, Eckl 11, Rossetto 1, Milana 16, Mazzoleni 9, Tellone (L) 14, Pascucci 2, Zorzetto 2, Barbagallo. Non entrate: Modestino, Merlino (L), Picco, Sangoi. All. Gazzotti.

OMAG-MT S. GIOVANNI IN MARIGNANO: Turco 2, Brina 10, Ceron 2, Kriskova’ 8, Coulibaly 14, Mazzon 11, Bonvicini (L), Bolzonetti 5, Aluigi 2. Non entrate: Biagini (L), Consoli, Ortolani, Penna, Zonta. All. Barbolini.

ARBITRI: Serafin, Jacobacci.

PARZIALI: 19-25, 25-20, 25-21, 25-18

NOTE – Durata set: 25′, 27′, 27′, 34