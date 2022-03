San Giovanni in Marignano, festa in piazza per celebrare la primavera

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 14:38 - 24 Marzo 2022





Domenica 27 marzo torna a San Giovanni in Marignano "La primavera in piazza", manifestazione dedicata ai prodotti naturali organizzata da Promo D srl, con il Patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano e la collaborazione delle associazioni marignanesi. “Ancora una volta San Giovanni si conferma come borgo vivo tutto l’anno con proposte di valore e qualità. Siamo convinti di poter dedicare questa domenica di primavera ai più piccoli che potranno finalmente respirare un’atmosfera speciale, recuperare socialità e partecipare alle innumerevoli proposte dell’associazionismo”, spiega l'amministrazione comunale.



La manifestazione aprirà domenica mattina alle ore 9.00 con il mercatino in Piazza Silvagni e via XX settembre, per concludersi intorno alle ore 20.00. Contemporaneamente all’evento si svolgerà anche “Il Vecchio e l’Antico”.



Numerosi espositori metteranno in mostra prodotti di erboristeria, prodotti alimentari tipici, artigianato, piante e fiori. In piazza, oltre ai vivai, tantissime associazioni marignanesi con diverse proposte: dalle ore 9,00 in Piazza Silvagni la ‘Casetta per lo scambio dei semi’, una iniziativa promossa da APS “BimbiperNatura” con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza verso una cultura della condivisione e dello scambio. Chiunque potrà avere in dono e donare i semi custoditi nella casetta-libreria con l’intento di valorizzare attraverso scambi semplici e generosi il recupero della biodiversità locale e dei saperi contadini. Sempre dalle 9, 00 Aps Pro Loco presenta “Aspettando La Notte delle Streghe”, un piccolo spazio con varie proposte, artigiani cestai, nuovi gadget e tante sorprese, mentre Scuolinfesta aps propone il laboratorio per bambini “Oggi sono un giardiniere” e “Davide Pacassoni odv” torna con “Un fiore per tutti!”, gioco e attività di autofinanziamento a cura dei ragazzi.



Dalle 10.30 alle 18.00 “Ai piedi dell’arcobaleno” propone un laboratorio di pittura, Dot-art, dipingi il tuo sasso e alle 15.30 “Bimbi per Natura aps” propone una lettura ed un laboratorio “Siamo come alberi”: da un filo di corda creiamo il nostro albero. Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 il “Centro Ippico Marignano” permetterà inoltre di provare il pony per una breve passeggiata.



Tutta la giornata la Chiesa di Santa Lucia resta aperta per visite e dalle ore 15.00 il Maestro Roberto Torrini eseguirà alcuni brani musicali al pregevole organo del 1700, e, dalle 17.00, il Chorus Marignanensis eseguirà alcuni interventi.



Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 resta aperto per visite il Palazzo Corbucci con la mostra “Come eravamo (cum a simie)”, nove ambienti originali ottocenteschi perfettamente conservati, costituita da materiale d’epoca databile fra il 1800 ed il 1900, come il banchetto del ciabattino, il banco del falegname con le relative attrezzature, quello del fabbro con trapano a volano e forgia, il letto ed il sistema di riscaldamento con ‘prete’ e ‘suora’, i telai per la tessitura 1850/1900, il biroccio, gli aratri e ‘La Spalona’, il calesse da lavoro emblema della Valle del Conca e tantissimi altri oggetti di vita quotidiana ed attrezzi tipici del lavoro contadino. Aps Pro Loco è inoltre disponibile per percorsi guidati del centro. Sarà disponibile anche uno spazio espositivo del Centro Studi Naturalistici Valconca.



Il Comune ripropone poi l'iniziativa "Un albero per il primo anno di vita", organizzata dall'Assessorato all'Ambiente, che farà dono di un albero o un arbusto ai nuovi nati del 2021 per celebrare il primo anno di vita del bambino. Nelle scorse settimane è stata spedita una lettera alle circa 50 famiglie interessate.



La consegna avverrà sabato 26 marzo dalle ore 11.00 alle ore 12.00 in sala del Consiglio comunale e, per chi non potesse essere presente, domenica 27 dalle ore 9 alle 18.00 in Piazza Silvagni presso l'allestimento curato da Aps Pro Loco in occasione della Primavera in Piazza.