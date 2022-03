Rimini Calcio giovanili: successi per U17 Elite e U16 regionale. U15 ko in casa con il Forlì

Sport

I risultati delle partite delle squadre giovanili del Rimini. Solo un allenamento congiunto per la Under 19: RIMINI FC – BELLARIA I.G. 3-0

UNDER 17 Élite

19’ Giornata – Girone C

FORLI’ – RIMINI FC 0-2

Reti: 35′ Morelli, 70’ Di Pollina

FORLI’ : Zamagni, Camanzi, Signore, Biondini M., Raimondi, Biondini, Cangini, Buscherini, Mingarini, Nisi, Castagnoli.

A disp : Samori, Bertozzi, Penso, Dervishi, Garavelli, Ferrara, Ferri, Mancini, Messou.

All.re Bonavita

RIMINI FC: Conti, Gabriele (77’ Lilla ), Gerboni (69’ Minni ), Caverzan, Gianfrini (52’ Piastra), Madonna, Zangoli (77’ Pasos) Ricci (58’ Pompili), Di Pollina, Alvisi, Morelli.

A disp : Campedelli, Ciconetti, Zamagni Cortese.

All.re Muratori

Partita di grande maturità da parte dei ragazzi di mister Muratori. Il campo ridotto non agevola inizialmente la squadra biancorossa che tuttavia in pochi minuti si adatta e prende in mano le redini della partita. I gol, uno per tempo, portano la firma di Morelli e Di Pollina. Da sottolineare la prova intensa e di squadra dei biancorossi pronti alla “battaglia” su ogni pallone.

UNDER 16 Regionale

19’ Giornata – Girone F

FAENZA – RIMINI FC 2-4

Reti: 6’ Giacomini, 10’ Volonghi, 25’ Zoli, 29’, 45’ Hassler, 68’ Savioli (FA)

FAENZA: Sangiorgi, Bullari, Dotti, Merli, Sirotti, Zauli, Bertozzi, Servadei, Savioli, Zoli, Andrenacci.

A disposizione: Bertini, Velia, Solaroli, Logozzo, Sangiorgi.

All: Negroni

RIMINI FC: Cerretani, Belletti (45’ Orioli), Bacchiocchi, Coppola, Zighetti, Volonghi (45’ Paci), Sposato, Imola (56’ Bianchi), Giacomini (45’ Torri), Hassler, Paganini.

A disposizione: Bartoletti, Diagne.

All. Pieri

Partono subito forte i biancorossi e si portano sul 2 a 0 dopo soli 10’ di gioco grazie al goal di Giacomini, al termine di una bella trama di gioco, e di Volonghi che colpisce di testa trasformando l’assist su punizione di Sposato. Dopo il doppio vantaggio, complice un’indecisione della retroguardia biancorossa, il Faenza accorcia le distanze e si porta sul 2-1. I ragazzi di mister Pieri controllano la partita e continuano a creare occasioni incrementando il bottino grazie alla doppietta di Hassler ben servito prima da Paganini e poi da Volonghi. Nell’ultimo quarto di gara l’arbitro assegna un calcio di rigore trasformato dal Faenza che fissa il tabellino sul risultato finale di 2 a 4 per i ragazzi di mister Pieri.

UNDER 15 Élite

19′ Giornata – Girone C

RIMINI – FORLÌ 1-2

Reti: 2’, 44’ Branchetti (F), 50’ Brolli

RIMINI FC: Di Ghionno, Urbinati, Drudi, Zanieri (43’ Brolli), Imola, Magi, Cenci (52’ Carlini), Lepri (61’ Manzi), Foschi (40’ Padroni), Alessi (69’ Rota), Para (52’ Mataj)

A disposizione: Gianfanti, Morri, Nanni,

FORLÌ: Bellezza, Spinelli, Dall’Ara, Berto, Aloisi, Golfarelli, Shyti (Ferro), Branchetti (Dalmonte), Zoffoli (Castellucci), Berti, Argnani (Ghetti)

A disposizione: Rani, Adrignola, Fabbri, Scafidi, Casadei

Prima sconfitta di questo 2022 per l’Under 15 biancorossa che inciampa per 1-2 tra le mura amiche contro la capolista Forlì. Gara che parte subito in salita per i locali, con il vantaggio degli ospiti al secondo minuto con Branchetti che sfrutta una indecisione difensiva dei padroni di casa. Il Rimini tenta una reazione senza riuscire ad acciuffare il pareggio e il primo tempo si conclude sullo 0-1. Match che riparte col Forlì che dopo pochi minuti ha l’occasione di raddoppiare, sempre a causa di un’indecisione difensiva, ma fortunatamente il Rimini si salva. Il gol dello 0-2 arriva all’ottavo minuto in contropiede, con una palla proveniente dalla fascia destra controllata e appoggiata fuori area per Branchetti che con un tiro rasoterra sigla la doppietta personale. Dopo il doppio svantaggio si sveglia il Rimini che costruisce diverse palle goal e accorcia con Brolli che segna al 15' con un bel tiro da fuori. Il Rimini ci prova ma il pari non arriva, negli ultimi minuti di gara occasioni per Drudi e Magi, fuori di poco, e per Manzi, che negli ultimi giri di lancetta non riesce a deviare in rete una punizione di Rota.

UNDER 14

Campionato U15 Provinciale

17’ Giornata

RIMINI FC – RIVER DELFINI 2018 1-3

Reti: 28’ Grassi, 35’ Autogol (RD), 46’ Mhilli (RD), 51’ Astolfi (RD)

Rimini FC: Cavicchi, Ceka, Fabbri (36’ Di Pollina), La Selva (48’ Cristiani), Ronci (61’ Bianchi), Lombardi L., Arlotti (48’ Lombardi N.), Ramja (42’ Franco), Grassi, Eco (48’ Neri), Amantini (55’ Moretti). All. Berardi

River Delfini: Pericoli, Casali, Capelli, Carlini, La Selva, Terlizzi, Astolfi, Greco, Stecca, Marquina, Mhilli

Prima sconfitta stagionale per l’Under 14 che nonostante il vantaggio iniziale non riesce a portare a casa i tre punti.

Prossimo appuntamento il 27 Marzo con la Stella.