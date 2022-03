Basket giovanile: tre vittorie ed una sconfitta per le squadre RBR

Sport

Rimini

| 14:25 - 24 Marzo 2022

Tre vittorie ed una sconfitta per le squadre giovanili RBR. Quattro partite in meno di una settimana per U15 ed U16, uniche giovanili RBR in campo in quanto U19 ed U17 hanno completato la prima fase, che hanno visto ben tre successi a fronte di una sola sconfitta, quella dell'U15, peraltro patita contro la Fortitudo.

U16 GOLD

RBR/Stella-One Team Forlì 69-61 (parziali 25-20, 39-33, 60-50)

RBR/STELLA: Pivetti 7, Baschetti 20, Pecci 5, Pagliarani, Di Giacomo 5, Ronchi, Osti 3, Della Bartola, Marsili, Innocenti 15, Godenzini 14, Pergolini. All. Maghelli, Brienza.

Doppio appuntamento a cavallo tra sabato e lunedì per gli U16 Gold che allungano a quattro la striscia di referti rosa consecutivi dopo queste due vittorie. La prima è sicuramente la più rilevante ed emozionante perché ottenuta contro la capolista One Team Forlì, ritenuta imbattibile. La squadra di Coach Maghelli affronta la gara in maniera spregiudicata e senza alcun timore dell’avversario nonostante il grande divario fisico. Il match rimane sempre in controllo dei riminesi, escluso l’inizio del terzo quarto in cui i forlivesi mettono il naso avanti di due lunghezze. Rimini non perde la concentrazione e si affida ad una solidissima difesa e ad ottime percentuali dall’arco dei 6,75 m per portare a casa una meritatissima vittoria.

RBR/Stella-Pall. Titano 70-66 (parziali 14-18, 28-30, 46-50)

RBR/STELLA: Pivetti 5, Baschetti 12, Pecci 6, Pagliarani 2, Di Giacomo 12, Ronchi, Osti, Della Bartola , Marsili, Innocenti 13, Godenzini 18, Pergolini 2. All. Maghelli, Brienza.

Diversa invece la sfida con San Marino.La squadra, probabilmente galvanizzata dal successo contro la capolista, si approccia alla partita con sufficienza e prendendo sotto gamba l’avversario. Ne esce una gara tirata sino agli ultimi secondi, in cui la spunta la Stella dopo un convincente quarto periodo.





U15 GOLD

RBR/IBR-Fortitudo 50-75 (parziali 13-19, 20-42, 29-63)

RBR/IBR: Curci 15, Lisi 3, Valmaggi 6, Antolini, Amaroli 6, Pederboni 4, Toni, De Gregori 2, Frisoni 10, Casadei 4, Zanni ne, Pennisi. All. Gollinucci, Miriello.

Sconfitta per l'U15 RBR/IBR contro la capolista Fortitudo. I Warriors partono forte, ma la pronta risposta degli ospiti permette di allungare il divario tra le due squadre. I troppi errori al tiro e qualche palla persa permettono alla Fortitudo di andare alla pausa in vantaggio per 20-42. Nel terzo quarto gli avversari provano ad aumentare il divario; il quarto si conclude 29-63. Nell'ultimo quarto si vedono degli altri Warriors. Delle buone difese, dei contropiedi e delle buone giocate offensive permettono di effettuare una piccola rimonta, recuperando diversi punti alla squadra ospite. La partita si conclude 50-75.

Vis Trebbo-RBR/IBR 27-76 (parziali 10-24, 15-48, 19-60)

RBR/IBR: Lisi 5, Valmaggi 15, Amaroli 6, Pederboni 2, De Gregori 14, Curci 10, Zanni 8, Casadei 8, Pennisi, Toni 2, Zoffoli 2, Sabbioni 4. All. Gollinucci, Miriello.

Vittoria contro Vis Trebbo in trasferta per l'U15 RBR/IBR. Ottima la partita dei Warriors per tutti i 40 minuti. La squadra ospite parte subito forte, creando un grande divario tra le due squadre.

Tutta la partita è stata sotto il controllo dei Warriors, i quali mostrano sia delle buone giocate offensive che difensive. La prossima partita è in casa alla palestra Carim, il 26 marzo alle 18:30 contro Argenta.