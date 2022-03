Primavera 'pigra', ma sulla spiaggia di Rimini c'è chi ha già aperto gli ombrelloni

Attualità

Rimini

24 Marzo 2022

Gabriele Pagliarani.



Oggi (giovedì 24 marzo) si respira finalmente aria di primavera in tutto il territorio provinciale, con temperature miti. Ma c'è chi, in queste mattinate rigide, con minime vicine allo zero, ha aperto gli ombrelloni sulla spiaggia. Gabriele Pagliarani, titolare del bagno 26 con i cugini e soci Fabrizio e Alberto, ha sempre riservato delle sorprese, anche se in realtà l'apertura anticipata del suo stabilimento balneare non è proprio una novità: "Da diversi anni apriamo la prima settimana di marzo e chiudiamo l'ultima settimana di ottobre - racconta Pagliarani - e questi mesi iniziali sono molto importanti per prepararci alla stagione estiva, in particolare per preparare il personale, affinché sia pronto ad affrontare le prime ondate di turisti, quando arriveranno". Non è però solo questione di "allenamento" in previsione dei mesi da "tutto esaurito", ma anche un modo diverso di vivere la spiaggia: "Anche Riccione ad esempio punta sul mare d'inverno. Io sorrido ai clienti e li accolgo dicendo: benvenuti nella baita del bagno 26. Gli italiani infatti vanno a sciare in montagna, poi mangiano fuori dal rifugio, prendendo il sole con temperature sottozero. Perché non lo facciamo sul mare?". Al Bagno 26 ci sono una palestra a cielo aperto, le vasche idromassaggio al coperto con l'idromassaggio: "é un modo di vivere al mare legato al benessere, allo sport, ma c'è anche la possibilità di fare un aperitivo o di mangiare qualcosa". Ma non solo: gli stabilimenti balenari possono ospitare anche eventi specifici: "A Natale abbiamo fatto i primi presepi di sabbia della Riviera, in primavera abbiamo ideato altre iniziative come il gioco delle biglie con le piste giganti. Quest'anno, il 9 aprile, faremo un grande open day dedicato ad alcune discipline come lo yoga, il nordic walking e lo spinning. é un modo diverso di interpretare questo lavoro, perché di solito lo stabilimento balenare viene aperto a maggio e chiude a settembre", prosegue Pagliarani, che esorta tutta la sua categoria ad avere coraggio e idee, a sperimentare: "Abbiamo inventato il modo di fruire della spiaggia con gli ombrelloni e i lettini, poi è arrivata anche la ristorazione sulla spiaggia. Cerchiamo di inventare nuove cose per non rimanere esclusivamente legati alla stagione estiva", è l'esortazione del bagnino d'Italia, che con orgoglio rivendica: "La Riviera è la capitale del Turismo Europeo. E nonostante tutte le difficoltà del momento, dobbiamo mantenere questo status".



ric. gia.