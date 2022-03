Rimini, i radicali si schierano a favore del parco eolico in mare e lanciano raccolta firme

Attualità

Rimini

| 12:48 - 24 Marzo 2022

Foto di repertorio.

I radicali di Rimini si chierano a favore della costruzione del parco eolico al largo della costa riminese, aprendo una petizione (QUI il link). L'obiettivo è raccogliere un numero elevato di firme da presentare poi al Ministero di competenza, alla regione e al comune di Rimini. "In un momento come quello che stiamo vivendo è più che mai necessario tornare a parlare di energie rinnovabili. L'eolico è una soluzione assolutamente fattibile sulla quale dibattere e trovare compromessi" sottolineano i radicali. Non si tratta solo di una svolta "green", ma anche di un taglio sulle bollette dei cittadini, "costretti a subire rincari dovuti sia a questioni relative alla scarsità di risorse non rinnovabili sia a modifiche degli assetti politici internazionali, vedi guerra in Ucraina". Il progetto, evidenziano, dovrà essere "realizzato con il minor impatto ambientale sul nostro mare" e dovrà produrre "il massimo dell’energia pulita ricavabile da quel sito"; infine, dovranno essere certi "i tempi di realizzazione, vita e smaltimento dell’infrastruttura".