Attività motoria e prevenzione, a Rimini 'Cammina per lei'

| 11:46 - 24 Marzo 2022

L'attività motoria e lo sport hanno un ruolo determinante per la salute di tutti e sono un'importante arma di prevenzione anche verso patologie oncologiche, come dimostrato da molti studi.



Questo è uno dei motivi che ha portato l'Associazione Crisalide A.D.O.C.M ad organizzare, in collaborazione con l'Associazione Fiab Rimini Pedalando e Camminando, "Cammina Per Lei", una camminata non agonistica che prenderà il via il 27 marzo.

L'Associazione Crisalide è infatti da anni impegnata in attività a sostegno delle donne operate di carcinoma mammario.

"Cammina per Lei", afferma Pia Vignali, Presidente di Crisalide, "non è solo una camminata di salute, come ci piace considerare questo evento, ma è soprattutto sensibilizzare sulla prevenzione attraverso lo sport. L'attività motoria inoltre aiuta anche le donne operate di tumore al seno. Per questo, come associazione, siamo impegnate ogni anno nell'organizzazione di corsi in diverse discipline motorie."

Cammina Per Lei si svolgerà il 27 marzo, questo il programma:

- Ore 9.00: ritrovo ed iscrizione dei partecipanti presso il gazebo all'Arco di Augusto;

- Ore 9.30: possibilità di eseguire esercizi di riscaldamento e di tecnica di cammino guidati dal personal trainer Dott. Danilo Ridolfi, fisioterapista, e dalla Dottoressa in Scienze Motorie Lorenza Marangoni;

- Ore 10.00: partenza dei partecipanti, ciascuno secondo il proprio ritmo di marcia. Durante il percorso verranno fatti esercizi di mobilizzazione articolare con Danilo Ridolfi e Lorenza Marangoni;

- Ore 11.00 -11.30: arrivo dei partecipanti presso Arco d'Augusto;

- Ore 11.30: consegna di un gadget di partecipazione a tutti i partecipanti, attestato di partecipazione solidale alle Società Sportive e ai collaboratori, ristoro presso la sede dell'Associazione Crisalide.

Per evitare assembramenti, sarà possibile effettuare l'iscrizione alla podistica anche giovedì 24 marzo e sabato 26 marzo dalle ore 9.30 alle 12.00 presso la sede dell'associazione in via XX Settembre 16 – Rimini