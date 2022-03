Si può rimediare ad una bocciatura recuperando l’anno perduto?

Attualità

Nazionale

24 Marzo 2022

È possibile rimediare ad una bocciatura scolastica recuperando l’anno perduto? Sono tantissimi i ragazzi che si pongono questa domanda, a Rimini come in altre province italiane, vediamo dunque cosa c’è da sapere a riguardo.



Come si recupera l’anno perduto



Nell’ambito della scuola pubblica non è possibile recuperare un anno perduto per via di una bocciatura, di conseguenza è necessario rivolgersi ad una scuola privata.



La scuola privata, ovviamente, dev’essere regolarmente autorizzata dallo Stato, ciò significa che i titoli rilasciati dalla medesima sono equiparati a tutti gli effetti a quelli rilasciati dalla scuola pubblica.



Nello specifico, lo studente che vuol porre rimedio ad una bocciatura deve rivolgersi ad una scuola privata come Studenti&Docenti optando per la formula due anni in uno, che consente appunto di svolgere due anni in un unico anno scolastico grazie a delle sessioni di studio strutturate ad hoc e ad una serie di servizi ad personam, come quello di tutoraggio.



Servizi come questi, è utile sottolinearlo, offrono oggi agli allievi delle opzioni particolarmente vantaggiose e flessibili, come ad esempio la possibilità di seguire le lezioni comodamente da remoto.



L’importanza di recuperare un anno perduto



Recuperare un anno perduto può essere qualcosa di davvero importantissimo per il giovane incappato in una bocciatura.



Ovviamente, evitare di prolungare di un anno i propri studi scolastici non può che essere un qualcosa di positivo, ma essere bocciati è un qualcosa che può essere vissuto in modo complicato anche dal punto di vista psicologico.



In giovanissima età, infatti, un solo anno rappresenta una differenza d’età tutt’altro che trascurabile, di conseguenza il ragazzo che è stato bocciato può far fatica ad esternare la propria condizione, dovendo magari spiegare a tutti i coetanei di essere in una determinata classe per via di una bocciatura.



Chiaramente la bocciatura deve fungere da stimolo per studiare meglio e profondere un maggiore impegno, ma cancellare questa “macchia” può essere davvero utilissimo anche sul piano emotivo.



Come procede il percorso di studi dopo aver recuperato l’anno



Una volta recuperato l’anno, lo studente è libero di proseguire come meglio crede il suo percorso di studio.



Può scegliere di iscriversi ad una scuola pubblica, magari la stessa che frequentava in precedenza, o anche una nuova, oppure può continuare a studiare presso una scuola privata, che anche in questo caso può essere quella in cui ha svolto 2 anni in uno o anche una differente.



L’esame finale, è utile sottolinearlo, può essere sostenuto senza alcun problema anche presso una scuola privata dal momento che, come detto, non vi è differenza alcuna tra i diplomi rilasciati dagli istituti privati regolarmente autorizzati dallo Stato e quelli rilasciati dalle scuole statali.



Porre rimedio ad una bocciatura, dunque, è un qualcosa di fattibile, oltre che di assolutamente legale.