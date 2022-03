Oltre 16mila i profughi ucraini ospitati in regione, quasi 3mila a Rimini

Attualità

Rimini

| 10:53 - 24 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

Sono oltre 16.500 - 16.597 nel dettaglio di cui 6.831 donne e 7.323 minori - i profughi arrivati in Emilia-Romagna dall'Ucraina, 1.173 ospitati nella rete dei Cads-Centri di accoglienza straordinaria.



A Rimini, secondo i dati della regione, sono 2.887 (266 nella rete Cas). Sul fronte medico, ad ieri, sono stati rilasciati 14.207 codici Stp-Straniero temporaneamente presente, che consentono l'erogazione dell'assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno. Sul sito web della Regione e su quelli delle Ausl sul territorio la sezione con tutte le informazioni e la documentazione per l'accoglienza e l'assistenza sanitaria dei profughi, è tradotta anche in lingua ucraina e così anche i documenti richiesti. Prosegue, infine, la raccolta fondi promossa dalla Regione sul conto corrente intestato all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna.



Prosegue la raccolta fondi promossa dalla Regione Emilia-Romagna per l’assistenza e aiuti umanitari ai profughi. Chiunque può versare - indicando con chiarezza la causale “Emergenza Ucraina” – al seguente Iban: IT69G0200802435000104428964. Dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1BA2. Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna.