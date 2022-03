Auto parcheggiate sulla ciclabile a Rimini. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 09:58 - 24 Marzo 2022

Le auto parcheggiate sulla ciclabile.

Due distinte segnalazioni arrivate al numero 347 8809485 di altarimini.it, che riguardano lo stesso problema: auto parcheggiate sulla pista ciclabile. Una è stata immortalata in via Pascoli a Rimini, l'altra a Rivabella in via Coletti. "Ci stiamo preparando alla Pasqua" dice un lettore mentre l'altro "Questa mattina sono passato sulla ciclabile di Rivabella un paio di volte e ho sempre trovato questa auto di traverso sulla ciclabile bisognava scendere quasi in mezzo alla strada per passare,con questo volevo far notare il rispetto degli automobilisti verso i ciclisti"

