Stellar Lumens (XLM): guida completa alla criptovaluta

Attualità

Nazionale

| 07:43 - 24 Marzo 2022

Cos’è Stellar Lumens? La rete Stellar è un protocollo di pagamento open source e decentralizzato che facilita gli scambi economici transfrontalieri tra criptovalute e valute fiat. La stellar criptovaluta nativa, Lumens (XLM), è acquistabile su tutti i principali Exchange.



L’obiettivo della blockchain Stellar è molto ambizioso, ovvero far sì che tutti i sistemi finanziari possano funzionare insieme su di un’unica rete. Questo è reso possibile dalla “tokenizzazione” di ogni possibile asset o valuta fiat.



Al fine di garantire la neutralità della rete, a capo del progetto c’è la Stellar Development Foundation (SDF), fondazione senza scopo di lucro nata nel 2014.



Leggete questa guida per scoprirne di più!



Come funziona Stellar Lumens



Ad oggi, coloro che desiderano scambiare criptovalute con valute fiat (euro, dollaro, ecc.) devono generalmente seguire un processo lungo e costoso.



Stellar ha creato una piattaforma di consenso semi-decentralizzata che facilita lo scambio delle principali valute fiat con criptovalute ed altre attività. Le transazioni finanziarie sono tipicamente eseguite in 2-5 secondi e si contano migliaia di transazioni elaborate al secondo.



Il token nativo di Stellar, Lumens (XLM), viene utilizzato per alimentare queste transazioni transfrontaliere di crypto e denaro. Da questo punto di vista, Stellar ha delle analogie con la blockchain Ripple XRP Ledger, anch’essa pensata per fornire un protocollo di pagamento per i providers di pagamenti e per le istituzioni finanziarie.



Stellar Lumens è stata co-fondata nel 2014 da Jed McCaleb (noto co-fondato di Ripple) e Joyce Kim, per rendere gli scambi più veloci, economici ed accessibili. Alcuni sostengono che Stellar sia una diramazione di Ripple, ma McCaleb ha dichiarato che non lo è. Stellar Lumens ha il proprio codice e, a differenza di Ripple, si concentra sulla fornitura di opzioni di pagamento per le persone comuni piuttosto che per le istituzioni.



Come utilizzare Lumens (XLM)



Lumen (XLM) è la criptovaluta nativa della rete Stellar. I gettoni Lumens sono utilizzati per inviare denaro, o altri beni, e per scambiare valute. I Lumens consentono dunque ad un utente di inviare una valuta che arriva al ricevitore come una valuta di diverso tipo. Di solito, questo processo richiede che una determinata transazione possa passare attraverso un certo numero di valute, senza soluzione di continuità.



Stellar fa questo controllando se lo swap delle coppie di valute è disponibile. In caso contrario, può cercare una domanda per la valuta iniziale da un titolare Lumen ed una volta acquisito il Lumen, può cercare una coppia di Lumen e valuta desiderata. Questo processo è reso possibile dai cosiddetti ancoraggi all'interno della rete Stellar.



Le ancore facilitano il cambio di valuta all'interno della rete dato che sono in grado di detenere un deposito e di emettere il credito in una valuta diversa. A causa di tutti gli ancoraggi presenti sulla stessa rete questo processo è davvero molto veloce.



Come comprare Stellar Lumens (XLM)



È possibile acquistare Stellar Lumens (XLM) sulle migliori piattaforme criptovalute. Per farlo dovrete seguire questi 5 semplici passaggi:



Creare un account su di un Exchange valido Depositare denaro sull’account Cercare Stellar Lumens (XLM) sulla piattaforma Scegliere quanto denaro utilizzare Convalidare l’operazione d’acquisto

Per vendere Stellar Lumens il processo è del tutto simile a quello di acquisto, dovrete solo selezionare “Vendi” piuttosto che “Compra” e scegliere quanto vendere.