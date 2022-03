Volley A2 femminile, Coppa Italia: la finale Omag Mt-Millenium Brescia sabato 16 aprile

Sport

San Giovanni in Marignano

| 20:10 - 23 Marzo 2022

Il coach della Omag MT Barbolini.

La finale di Coppa Italia Frecciarossa Serie A2 tra Omag-Mt S.Giovanni In Marignano e Banca Valsabbina Millenium Brescia si giocherà sabato 16 aprile alle ore 18.00 al Paladiporto di Villafranca di Verona. Le due squadre, nel pieno dei rispettivi impegni di post season tra lo spareggio Promozione delle leonesse e gli Ottavi Playoff delle marignensi potranno così sfidarsi per il trofeo a lungo atteso, dopo il rinvio della gara dello scorso 6 gennaio al Palazzetto dello Sport di Roma Eur.

Entrambe sono arrivate alla finale cominciando il percorso nei quarti: le ragazze di coach Barbolini hanno superato prima Sassuolo e poi Macerata, mentre la formazione di coach Barbieri ha avuto la meglio su Talmassons e in seguito su Busto Arsizio. Le informazioni sulla biglietteria verranno rilasciate nei prossimi giorni. La diretta dell'incontro sarà come sempre disponibile sul canale YouTube di Volleyball World.