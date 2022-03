Sfrecciano a velocità folle, inseguimento da film tra Rivazzurra e Santa Giustina: fermati

Cronaca

Rimini

| 19:57 - 23 Marzo 2022

Inseguimento martedì sera intorno alle ore 21.



Tre giovani di origine campana sono stati denunciati ieri sera (martedì 22 marzo) a Rimini, al termine di un rocambolesco inseguimento da parte della Polizia. La fuga a bordo della loro automobile, una Fiat 500X, è partita da Rivazzurra intorno alle 20.45, per poi terminare a Santa Giustina un quarto d'ora dopo. La vettura procedeva già a velocità sostenuta, quando un'auto della Squadra Volante ha cercato di fermarla con ripetuti "alt". Altre tre Volanti sono intervenute, mettendo alle strette i fuggitivi: scesi dalla Fiat 500X nel tentativo di far perdere le proprie tracce, sono stati tutti fermati, uno immediatamente, gli altri due nonostante si fossero nascosti nel giardino di un'abitazione. Il conducente ha perso 33 punti della patente, tutti e tre sono ora indagati per resistenza a pubblico ufficiale.