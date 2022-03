Calcio C, Massimo Andreatini ritorna alla Fermana come collaboratore tecnico

Sport

Bellaria Igea Marina

| 19:54 - 23 Marzo 2022

Massimo Andreatini.

La Fermana comunica il ritorno in gialloblù di Massimo Andreatini che, in questa fase finale della stagione, svolgerà il ruolo di collaboratore tecnico, facendo da collante fra squadra e staff e collaborando a stretto contatto con il Direttore Sportivo Matteo Scala. In questa stagione era al Forlì con cui ha interrotto il rapporto. Andreatini a Fermo è arrivato in C nella stagione 2017-2018 con il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica prima e successivamente di direttore sportivo, contribuendo alle quattro importanti stagioni gialloblù con altrettante salvezze e una partecipazione ai playoff. In estate il saluto per problematiche di natura personale con la scelta di avvicinarsi a casa, accettando la proposta del Forlì, ed ora il ritorno alla Fermana.

"E' un'opportunità nata soprattutto in virtù degli ottimi rapporti che ci sono sempre stati con la società, che io considero da sempre una seconda famiglia, e con tutto l'ambiente gialloblù. Poi come si dice, gli amici si vedono nel momento del bisogno e c'era da parte mia il desiderio e il piacere di dare il mio contributo alla causa della Fermana in questo ultimo mese di campionato. Con il direttore sportivo Matteo Scala ci conosciamo bene e c'è un grande rapporto di stima reciproca. Il suo e il mio rimangono due ruoli tecnici e di grande collaborazione. Parliamo la stessa lingua a livello tecnico, confrontandoci e collaborando inquadreremo al meglio la situazione, andando a mettere quel mattoncino utile per protare a casa i risultati. Non vedo alcuna interferenza e alcun problema. Ci sono sempre diverse figure che possono apportare le prorpie idee: nel calcio odierno è la normalità la collaboraizone tra dirigenti".

Giorni fa il cob ha esonerato mister Riolfo affidando la guida tecnica della prima squadra a Gabriele Baldassari con accordo fino al 30 Giugno 2022. Classe 1962, già giocatore del Rimini ad inzio anni Novanta.