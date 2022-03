Rimini: accusato di minacce con il fucile a un dipendente, condannato

Cronaca

19:36 - 23 Marzo 2022

Un noto imprenditore riminese è stato condannato a 600 euro di multa, in relazione a quanto avvenuto nel cortile della sua ditta nel dicembre 2018: l'uomo si era reso protagonista di un alterco con un suo dipendente, un 46enne senegalese, che lo avevo denunciato, lamentando di essere stato minacciato con un fucile dall'uomo, solito a praticare battute di caccia. L'imputato, difeso dall'avvocato Piero Venturi, doveva inizialmente rispondere di minaccia aggravata dall'uso di armi, accusa derubricata poi a minaccia semplice: i sette dipendenti chiamati a testimoniare, tra cui due familiari dell'uomo, hanno negato la presenza dell'arma, durante il litigio scoppiato a causa dei rapporti, piuttosto tesi, tra datore di lavoro e dipendente. Quest'ultimo aveva dichiarato che l'imprenditore aveva estratto dal bagagliaio dell'automobile la custodia di un fucile e si avvicinato a lui con fare minaccioso, prima di essere bloccato dai due familiari che lavorano alle sue dipendenze. Ma non c'era certezza che avesse effettivamente estratto e mostrato l'arma: così la condanna a 600 euro di multa è avvenuta solamente per le minacce proferite nella concitazione del litigio.