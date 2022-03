Investi un giovane dopo lite in discoteca: patteggia 4 anni per tentato omicidio

Cronaca

Cesenatico

| 18:01 - 23 Marzo 2022

Foto di repertorio.



Ha patteggiato 4 anni di reclusione il 21enne riminese a processo a Forlì per tentato omicidio, in relazione ai fatti avvenuti nella notte tra l'11 e il 12 dicembre 2021 davanti alla discoteca Energy di Cesenatico. Il giovane, dopo una lite avvenuta tra la sua compagnia e un gruppo di ragazzi albanesi, investì uno di questi, un 27enne, che fu ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena, in prognosi riservata, con un severo trauma cranico.



Tutto nacque da una lite all'interno della discoteca, partita da uno schiaffo subito da un'amica dell'imputato e sedata dall'intervento del personale addetto alla sicurezza. Una volta fuori il 20enne volle farsi giustizia da solo investendo uno dei ragazzi albanesi, il 27enne: un fatto che scatenò peraltro la reazione di altre persone - non ancora identificate - che aprirono la portiera dell'auto e picchiarono conducente e passeggeri. Il 21enne, arrestato, ottenne i domiciliari dopo un mese e mezzo di custodia cautelare in carcere. Incensurato e difeso dall'avvocato Umberto De Gregorio, ha patteggiato 4 anni di reclusione che sconterà sempre ai domiciliari.