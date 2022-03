Ricerca lavoro, un seminario gratuito di Cescot dedicato alla ristorazione e all'hotellerie

Attualità

| 17:29 - 23 Marzo 2022

Le professioni più ricercate del momento sono al centro dei quattro seminari gratuiti promossi da Cescot a partire dal 3 dicembre scorso, con l'obiettivo dell'inserimento lavorativo di disoccupati. Il focus dell’ultimo incontro del ciclo, venerdì 25 marzo, è dedicato alla ristorazione e dell'hotellerie in vista della stagione estiva. L’incontro si terrà online dalle ore 10 alle 12 e la partecipazione è gratuita. Il link per il collegamento alla piattaforma Go To Meeting verrà inviato singolarmente il giorno prima dell'incontro previa iscrizione presso i canali Cescot.



Da anni Cescot Rimini, con la sua agenzia Cescot Lavoro, si occupa dell'inserimento lavorativo di persone senza lavoro, dal 18enne appena diplomato all’over 50.