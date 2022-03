Coppi e Bartali 2022, domani la Gran Premio di San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

16:05 - 23 Marzo 2022

E’ attesa per domani (24 marzo) la Gran Premio di San Marino, la terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2022 la cui partenza e arrivo sono previsti nel territorio della Repubblica di San Marino.



Giunta quest’anno alla 23esima edizione, la manifestazione - che porta il nome di due grandissimi campioni - ed è uno degli appuntamenti tra i più importanti e significativi del panorama ciclistico, è riservata ai ciclisti professionisti dei migliori team al mondo.



Partenza quindi prevista domani intorno a mezzogiorno in località Fiorentino, arrivo atteso alle 16.15 sul Piazzale Lo Stradone dopo 4 giri del circuito e 4000 metri complessivi di dislivello.



Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato allo Sport): ‘E’ un grande onore per il nostro Paese ospitare questo evento che si preannuncia essere anche quest’anno di grande livello. Lo sport e manifestazioni di questo genere portano grande valore aggiunto e le istituzioni sportive e non sportive devono contribuire investendovi. Desidero rivolgere un ringraziamento agli organizzatori dell’A.S.D. Gruppo Sportivo Emilia che si prodigano per tenere vivo il sodalizio che c’è tra loro e il nostro paese e alla Federazione Sammarinese Ciclismo, la cui attività è da anni molto vivace.’



La corsa a tappe in cinque giornate di gara, da ieri fino a sabato 26 marzo, viene trasmessa quotidianamente in differita su Rai Sport HD1 e seguita dalle più importanti testate giornalistiche nazionali sportive e non.