Riccione, al via congresso Anpi: tra gli ospiti Bonaccini e il Ministro Speranza

| 15:31 - 23 Marzo 2022

Il ministro Roberto Speranza.

Al via domani (giovedì 24 marzo) a Riccione il 17/o Congresso dell'Anpi, l'Associazione Nazionale dei Partigiani riunita fino a domenica al Palacongressi della città romagnola sotto lo slogan "Va' dove ti porta la Costituzione - unità, antifascismo, rinascita". L'assise, spiega la stessa Anpi, sarà "occasione di una grande discussione pubblica sull'attuale e gravissima questione della guerra, sulle condizioni civili e sociali del Paese, sugli enormi problemi che i cittadini si trovano a dover affrontare a seguito della crisi prodotta dalla pandemia, sullo stato di attuazione della nostra Carta, in particolare rispetto all'urgenza del contrasto ai fascismi e ai razzismi". Alla kermesse riccionese parteciperanno diversi ospiti di spicco.



Nella giornata d'apertura prenderanno la parola, tra gli altri: Patrick Zaki - che interverrà in video-collegamento; l'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi; il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini; il segretario del Pd, Enrico Letta; Don Luigi Ciotti, il ministro della Salute, Roberto Speranza; l'ex presidente della Josè Alberto Mujica Cordano, in collegamento; il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e il fondatore delle Sardine, Mattia Santori. Previsti, inoltre, i messaggi del Presidente della Camera Roberto Fico e della Senatrice a vita Liliana Segre mentre il presidente nazionale uscente dell'Anpi. Gianfranco Pagliarulo, terrà la sua relazione