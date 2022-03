Kart, i piloti sammarinesi a caccia di risultati importanti

Sport

15:26 - 23 Marzo 2022

Pedini Amati.

In attesa che si alzi il sipario sul Circuito San Marino in programma per questo fine settimana, la Scuderia San Marino sarà impegnata anche nei kart con quattro dei suoi tesserati che difenderanno tra le piste d’Italia i colori della Scuderia. Torna in pista Giacomo Marchioro, che a Jesolo (VE) disputerà la Gara Nord #1 nel Campionato Italiano Rotax. Tagliaferri sarà invece impegnato a Cervia nel Campionato Toscana Emilia-Romagna (TER). Infine, dopo la due giorni di test collettivi domenica 27, sempre a Jesolo, nel Campionato Easykart saranno in pista Alessandro Pedini Amati e Lorenzo Leardini.