Sì al parco eolico con il nuovo progetto riveduto, il plauso di Più Europa Rimini

| 14:58 - 23 Marzo 2022

William Ottaviano, esponente di Più Europa Rimini, esprime il proprio parere favorevole al progetto del parco eolico al largo della costa di Rimini. Un progetto riveduto e corretto dalla Energia Wind 2020 che, evidenzia Ottaviano, le amministrazioni costiere devono assolutamente prendere in considerazione: "La Riviera ha bisogno di una sostenibilità vera e pragmatica”. Ottaviano evidenzia che si è perso troppo tempo a guardare “l’orizzonte di Tonino Guerra”, "aspettando la decrescita felice”. Ma ora, argomenta, "la tragedia alle porte di Kiev ci ha fatto risvegliare consapevoli che è fondamentale diversificare le fonti energetiche e al Ministero della Transizione ecologica ci sono una quarantina di progetti già definiti per realizzare impianti eolici collocati oltre le 10 miglia (18 km) dalla costa". Intanto per sei impianti eolici è già arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri. "L'Italia deve e può fare meglio introducendo un cambiamento strutturale - evidenzia Ottaviano - ad esempio con 60 GW di rinnovabili da realizzare nei prossimi 3 anni si potrebbe ridurre notevolmente i costi in bolletta ma anche il fabbisogno di gas putiniano si ridurrebbe". Chiosa finale verso "sindaci e movimenti politici demagogici e populisti No Pale, No Tap, No Triv, No Waste, No Rigassificatori, No Pannelli", che hanno rallentato "il cammino della transizione ecologica" e "la minor dipendenza energetica estera".