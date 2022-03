Calcio Promozione Girone F i tabellini della 30esima giornata

Sport

Rimini

| 17:50 - 27 Marzo 2022

Foto di repertorio.



Asar - Bellaria 1-3



ASAR: Mauri, Angelini, Sogos (Franchi), Manconi, Fattori, Abati (Savina), Guerra, Sparaventi, Ciavatta, Marchionna (Alberto), Pierri.

In panchina: Prioli, Bacchini, Fantini, Pari, Santoni, Sisti.

All. Vanni.

BELLARIA: Antonelli, Paganelli, Fabbri (Vandi), Fusi, Pruccoli (Grossi), Venturi, Ceccarelli, Cocco, Giornali (Meluzzi), Marchini (Bellavista), Chiussi.

In panchina: Morra, Gabrielli, Polverelli, Vitali.

All. Fusi.



ARBITRO: Zannoni di Cesena.

RETI: 30' pt Ceccarelli, 45' pt Paganelli, 5' st Marchionna, 44' st Marchini.

AMMONITI: Bellavista, Ceccarelli, Angelini, Fattori, Franchi.



Torconca - Sampierana 1-1



TORCONCA: Barbanti, Guenci (18' st Mani), Cecchi, Cipiccia, Pasini, Tombari (26' st Codignola), Simoncelli, Mercuri, Pasolini, Casoli, Cihussi.

In panchina: Pasini, Perrotta, Nicolini, Antonacci, Politi, Franca, Zavatta.

All. Vergoni.

SAMPIERANA: Niederwieser, Simoncini, Diversi, Narducci, Canali, Corbara, Pungelli (42' st Fiaschetti), Petrini, Lanzi (34' st Para), Pippi (34' st Battistini), Berni (26' st Quercioli).

In panchina: Zammarchi, Iavarone, Farfaneti.

All. Barontini.



ARBITRO: Cavalazzi di Lugo.

RETI: 11' st Berni, 21' st Cecchi.

NOTE: espulso Quercioli per doppia ammonizione al 43' st.



Verucchio - Sant'Ermete 2-1



VERUCCHIO:

In panchina:

All. Nicolini.

SANT'ERMETE:

In panchina:

All. Righetti.



ARBITRO: Zannoni di Cesena.

RETI: 40' pt Noschese, 8' st e 30' st Michilli.

AMMONITI:



Gatteo - Due Emme 0-1



Novafeltria - Granata 0-0



NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin, Pavani, Crociani (10' st Frihat), Amadei (35' pt Bindi), Cappello, Niang (22' st Vivo), Baldinini, Radici (37' st Rizzo), Boschetti, Toromani (42' st Colonna).

In panchina: Cappella, Ceccaroni, Valentini, Kouassi.

All. Giorgi.

GRANATA: Venghi, Lelli, Arfilli, Braccini, Asslani, Ugone, Pellegrini (19' st Sacchetti), Silighini, Caporali (15' st Brighi), Ambrosini, Campinoti (33' st Ronchi).

In panchina: Giustore, Baldani, Speculatore, Brigliadori

All. Cantoni.



ARBITRO: Torricella di Ravenna.

AMMONITI: Lelli, Sacchetti.

NOTE: angoli 1-3, recupero 2' pt, 4' st.



Spontricciolo - Pietracuta rinviata per le convocazioni dei giocatori in nazionale San Marino



Misano - Gambettola 0-0 (anticipo del sabato)



MISANO: Pontet, Pratelli (9' st Senior), Tonini, Travagliati, Pironi, Sanchez, Migliore (16' st Gravina), Antonelli, Torsani (31' st Chiusano), Bardeggia, Santoni.

In panchina: Alessandrini, Salemme, Salvatori, Ballaj.

All. De Argila.

GAMBETTOLA: Barducci, Alberighi, Rigoni (42' st Gega), Gadda, Marconi (35' st Biasetti), Tassinari, Spadaro (37' st Camaj), Tani (19' st Khayat), Vukaj (26' st Esposito), Capellini, Giulianelli .

In panchina: Ambrosini, Bianchi, Severi, Savini.

All. Bernacci.



ARBITRO: Salliu di Ferrara.

AMMONITI: Migliore, Travagliati, Alberighi, Tani, Santoni, Tassinari, Camaj.

ESPULSO: 15' st Giulianelli.



CLASSIFICA: Torconca 41, Pietracuta* 39, Gambettola 35*, Misano 33, Sampierana 30, Novafeltria* 30; Bellaria e Sant'Ermete 28, Due Emme 26; Asar 24, Granata 20, Verucchio 19, Spontricciolo* 17; Gatteo 11.



*Una partita in meno