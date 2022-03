Calcio Promozione: Novafeltria, pari a reti inviolate con il Granata

Sport

Novafeltria

| 17:50 - 27 Marzo 2022

L'undici iniziale del Novafeltria e in gallery la formazione di partenza del Granata.



Novafeltria - Granata 0-0



NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin, Pavani, Crociani (10' st Frihat), Amadei (35' pt Bindi), Cappello, Niang (22' st Vivo), Baldinini, Radici (37' st Rizzo), Boschetti, Toromani (42' st Colonna).

In panchina: Cappella, Ceccaroni, Valentini, Kouassi.

All. Giorgi.

GRANATA: Venghi, Lelli, Arfilli, Braccini, Asslani, Ugone, Pellegrini (19' st Sacchetti), Silighini, Caporali (15' st Brighi), Ambrosini, Campinoti (33' st Ronchi).

In panchina: Giustore, Baldani, Speculatore, Brigliadori

All. Cantoni.



ARBITRO: Torricella di Ravenna.

AMMONITI: Lelli, Sacchetti.

NOTE: angoli 1-3, recupero 2' pt, 4' st.



SECCHIANO Pari sostanzialmente giusto tra Novafeltria e Granata al termine di una gara senza troppe emozioni, ravvivata solo dai lampi del due numeri 10, Boschetti e Ambrosini. I locali si consolano con l'ottima prestazione del reparto difensivo, su tutti un Cappello sempre più leader: la porta gialloblu nelle ultime sei gare è stata violata solo due volte, mai su azione. Nel primo tempo un tiro in porta per parte, senza pretese, e qualche sussulto nel finale: al 40' un calcio d'angolo del Granata si trasforma in una pericolosa ripartenza del Novafeltria. Toromani spazza, Boschetti rifinisce splendidamente per Niang che si accentra e dai 20 metri calcia rasoterra senza inquadrare la porta. Stesso copione al 44': punizione del Granata, Toromani rilancia e Boschetti, all'altezza del cerchio di centrocampo, anticipa un difensore avversario, trovandosi la metàcampo avversaria spalancata. Una splendida accelerazione permette a Boschetti di entrare in area defilato sulla destra, ma il fantasista calcia a lato, ignorando Radici sul secondo palo. A inizio ripresa è Ambrosini a strappare applausi: il n.10 del Granata si accentra saltando un avversario e di destro calcia di poco a lato. Al 64' Frihat saggia i riflessi di Venghi, bravo a respingere il suo sinistro dal limite dell'area, tuffandosi sulla sua destra. All'82' è il Granata a sfiorare il colpaccio: Lelli triangola con Brighi, che gli restituisce palla con il tacco, il cross a mezz'altezza trova una deviazione di Ambrosini, ma Andreani chiude il primo palo e respinge.